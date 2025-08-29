Рейтинг@Mail.ru
Производитель поезда для ВСМ ведет испытания 15 компонентов состава - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/poezd-2038356810.html
Производитель поезда для ВСМ ведет испытания 15 компонентов состава
Производитель поезда для ВСМ ведет испытания 15 компонентов состава - РИА Новости, 29.08.2025
Производитель поезда для ВСМ ведет испытания 15 компонентов состава
Холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) ведет испытания 15 компонентов для высокоскоростного российского поезда, сообщил журналистам генеральный директор... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:25:00+03:00
2025-08-29T16:25:00+03:00
россия
всм
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) ведет испытания 15 компонентов для высокоскоростного российского поезда, сообщил журналистам генеральный директор группы "Синара" Виктор Леш. "Сейчас мы испытываем 15 компонентов. Ключевые - это двигатель, преобразователь, рамы моторной и немоторной тележки", - рассказал Леш в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" об этапах работ по высокоскоростному поезду. По его словам, также важно будет испытать пантограф - соединения подвижного состава с контактной сетью постоянного тока и переменного тока. "Разные пантографы - разные технические решения, которые еще пока не применялись", - пояснил гендиректор группы. Он добавил, что в проекте строительства первых двух опытных высокоскоростных поездов нет незначительных испытаний и важно не пропустить ни одну мелочь для плановой скорости и надежности. Сварка первого шва кузова российского высокоскоростного поезда запланирована на сентябрь 2025 года, а осенью 2027 года намечено испытание составов на тестовом участке от Зеленограда до Твери, сообщал в июле 2025 года глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина в начале июля текущего года сообщал, что тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери. Он будет иметь протяженность 129 километров и завершен в четвертом квартале 2027 года.
https://ria.ru/20250829/vsm-2038356170.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
2025-08-29T16:25
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3e9f4f259d5d4d6099608a6d94690c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, всм, туризм, новости - туризм
Россия, ВСМ, Туризм, Новости - Туризм
Производитель поезда для ВСМ ведет испытания 15 компонентов состава

"Синара" ведет испытания 15 компонентов состава поезда для ВСМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) ведет испытания 15 компонентов для высокоскоростного российского поезда, сообщил журналистам генеральный директор группы "Синара" Виктор Леш.
"Сейчас мы испытываем 15 компонентов. Ключевые - это двигатель, преобразователь, рамы моторной и немоторной тележки", - рассказал Леш в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" об этапах работ по высокоскоростному поезду.
По его словам, также важно будет испытать пантограф - соединения подвижного состава с контактной сетью постоянного тока и переменного тока.
"Разные пантографы - разные технические решения, которые еще пока не применялись", - пояснил гендиректор группы.
Он добавил, что в проекте строительства первых двух опытных высокоскоростных поездов нет незначительных испытаний и важно не пропустить ни одну мелочь для плановой скорости и надежности.
Сварка первого шва кузова российского высокоскоростного поезда запланирована на сентябрь 2025 года, а осенью 2027 года намечено испытание составов на тестовом участке от Зеленограда до Твери, сообщал в июле 2025 года глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина в начале июля текущего года сообщал, что тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери. Он будет иметь протяженность 129 километров и завершен в четвертом квартале 2027 года.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября
Вчера, 16:23
 
РоссияВСМТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала