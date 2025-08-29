https://ria.ru/20250829/poezd-2038356810.html

Производитель поезда для ВСМ ведет испытания 15 компонентов состава

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Холдинг "Синара – транспортные машины" (СТМ) ведет испытания 15 компонентов для высокоскоростного российского поезда, сообщил журналистам генеральный директор группы "Синара" Виктор Леш. "Сейчас мы испытываем 15 компонентов. Ключевые - это двигатель, преобразователь, рамы моторной и немоторной тележки", - рассказал Леш в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" об этапах работ по высокоскоростному поезду. По его словам, также важно будет испытать пантограф - соединения подвижного состава с контактной сетью постоянного тока и переменного тока. "Разные пантографы - разные технические решения, которые еще пока не применялись", - пояснил гендиректор группы. Он добавил, что в проекте строительства первых двух опытных высокоскоростных поездов нет незначительных испытаний и важно не пропустить ни одну мелочь для плановой скорости и надежности. Сварка первого шва кузова российского высокоскоростного поезда запланирована на сентябрь 2025 года, а осенью 2027 года намечено испытание составов на тестовом участке от Зеленограда до Твери, сообщал в июле 2025 года глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина в начале июля текущего года сообщал, что тестовым полигоном для испытаний и проверки систем российского высокоскоростного поезда станет первый построенный участок ВСМ от Зеленограда до Твери. Он будет иметь протяженность 129 километров и завершен в четвертом квартале 2027 года.

