Более 130 многофункциональных спортплощадок построили на Кубани с 2015 г

2025-08-29

Более 130 многофункциональных спортплощадок построили на Кубани с 2015 г

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Более 130 многофункциональных спортивных площадок построили на Кубани с 2015 года, рассказал журналистам заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. "Универсальные многофункциональные спортивно-игровые площадки являются одними из наиболее востребованных и посещаемых объектов в малых населенных пунктах с учетом климатических особенностей Краснодарского края. Благодаря губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву активно строится и модернизируется спортивная инфраструктура во всех муниципальных образованиях и округах, небольших поселениях. Всего в регионе с 2015 года уже открыли более 130 подобных площадок", – рассказал журналистам заместитель губернатора края Александр Власов, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, как рассказали в пресс-службе, новый спортобъект открылся в хуторе Украинском Успенского района. На его строительство выделили порядка 10 миллионов рублей. Спортобъект обеспечен безопасным покрытием, ограждением и освещением. Площадка подходит для занятий различными видами спорта, в том числе для общей физической подготовки детей и взрослых. "В Успенском районе, как отметил он, свыше 68 процентов жителей систематически занимаются физической культурой и спортом. Работу ведут два муниципальных учреждения, в которых тренируется порядка 1,5 тысяч спортсменов", - добавил Власов. На торжественном мероприятии, как сообщается, присутствовали глава Успенского района Геннадий Бахилин, участник специальной военной операции Руслан Овсепян, представители спортивных школ и жители поселения. По данным пресс-службы краевой администрации, 2025 году на развитие спортивной инфраструктуры Кубани направят более 1,5 миллиарда рублей. Средства выделят на строительство многофункциональных площадок, модульных залов и капитальный ремонт существующих объектов. До конца года планируют построить и обновить 51 спортивный объект. Эта работа ведется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".

