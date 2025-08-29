https://ria.ru/20250829/ploschadka-2038383161.html
Более 130 многофункциональных спортплощадок построили на Кубани с 2015 г
Более 130 многофункциональных спортплощадок построили на Кубани с 2015 г - РИА Новости, 29.08.2025
Более 130 многофункциональных спортплощадок построили на Кубани с 2015 г
Более 130 многофункциональных спортивных площадок построили на Кубани с 2015 года, рассказал журналистам заместитель губернатора Краснодарского края Александр... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:45:00+03:00
2025-08-29T17:45:00+03:00
2025-08-29T17:45:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
успенский район
вениамин кондратьев
александр власов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752858591_0:0:3299:1857_1920x0_80_0_0_65fdd202eb9d019d4c4f524f848b048e.jpg
КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Более 130 многофункциональных спортивных площадок построили на Кубани с 2015 года, рассказал журналистам заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. "Универсальные многофункциональные спортивно-игровые площадки являются одними из наиболее востребованных и посещаемых объектов в малых населенных пунктах с учетом климатических особенностей Краснодарского края. Благодаря губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву активно строится и модернизируется спортивная инфраструктура во всех муниципальных образованиях и округах, небольших поселениях. Всего в регионе с 2015 года уже открыли более 130 подобных площадок", – рассказал журналистам заместитель губернатора края Александр Власов, его слова приводит пресс-служба. Кроме того, как рассказали в пресс-службе, новый спортобъект открылся в хуторе Украинском Успенского района. На его строительство выделили порядка 10 миллионов рублей. Спортобъект обеспечен безопасным покрытием, ограждением и освещением. Площадка подходит для занятий различными видами спорта, в том числе для общей физической подготовки детей и взрослых. "В Успенском районе, как отметил он, свыше 68 процентов жителей систематически занимаются физической культурой и спортом. Работу ведут два муниципальных учреждения, в которых тренируется порядка 1,5 тысяч спортсменов", - добавил Власов. На торжественном мероприятии, как сообщается, присутствовали глава Успенского района Геннадий Бахилин, участник специальной военной операции Руслан Овсепян, представители спортивных школ и жители поселения. По данным пресс-службы краевой администрации, 2025 году на развитие спортивной инфраструктуры Кубани направят более 1,5 миллиарда рублей. Средства выделят на строительство многофункциональных площадок, модульных залов и капитальный ремонт существующих объектов. До конца года планируют построить и обновить 51 спортивный объект. Эта работа ведется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".
краснодарский край
успенский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752858591_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_d1f56592629b0cf7cd2235182f6bdc84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, успенский район, вениамин кондратьев, александр власов
Краснодарский край, Краснодарский край, Успенский район, Вениамин Кондратьев, Александр Власов
КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Более 130 многофункциональных спортивных площадок построили на Кубани с 2015 года, рассказал журналистам заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
"Универсальные многофункциональные спортивно-игровые площадки являются одними из наиболее востребованных и посещаемых объектов в малых населенных пунктах с учетом климатических особенностей Краснодарского края
. Благодаря губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву
активно строится и модернизируется спортивная инфраструктура во всех муниципальных образованиях и округах, небольших поселениях. Всего в регионе с 2015 года уже открыли более 130 подобных площадок", – рассказал журналистам заместитель губернатора края Александр Власов
, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе, новый спортобъект открылся в хуторе Украинском Успенского района
. На его строительство выделили порядка 10 миллионов рублей. Спортобъект обеспечен безопасным покрытием, ограждением и освещением. Площадка подходит для занятий различными видами спорта, в том числе для общей физической подготовки детей и взрослых.
"В Успенском районе, как отметил он, свыше 68 процентов жителей систематически занимаются физической культурой и спортом. Работу ведут два муниципальных учреждения, в которых тренируется порядка 1,5 тысяч спортсменов", - добавил Власов.
На торжественном мероприятии, как сообщается, присутствовали глава Успенского района Геннадий Бахилин, участник специальной военной операции Руслан Овсепян, представители спортивных школ и жители поселения.
По данным пресс-службы краевой администрации, 2025 году на развитие спортивной инфраструктуры Кубани направят более 1,5 миллиарда рублей. Средства выделят на строительство многофункциональных площадок, модульных залов и капитальный ремонт существующих объектов. До конца года планируют построить и обновить 51 спортивный объект. Эта работа ведется в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта Краснодарского края до 2030 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".