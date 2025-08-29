Рейтинг@Mail.ru
Плиту для безбалластного пути для ВСМ показали на выставке в Петербурге
10:40 29.08.2025 (обновлено: 13:45 29.08.2025)
Плиту для безбалластного пути для ВСМ показали на выставке в Петербурге
Плиту для безбалластного пути для ВСМ показали на выставке в Петербурге
москва
ржд
санкт-петербург
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Плиту для безбалластного пути для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург показали на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", передает корреспондент РИА Новости. "На выставке PRO//Движение.Экспо представлена плита для безбалластного пути для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург. По высокоскоростной магистрали поезда будут ходить не по привычным рельсам и шпалам, а по специальной монолитной конструкции", - говорится в сообщении РЖД к этому экспонату. Она будет состоять из нескольких слоев: верхний – из высокопрочных плит с полушпалками, в которые уложены рельсы, средний – из безусадочного бетона, нижний – из обычного бетона с армированием стальной арматурой. "Такое решение обеспечит высокую плавность хода, долговечность и ремонтопригодность конструкции", - пишут РЖД. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
москва
санкт-петербург
россия
москва, ржд, санкт-петербург, россия
Москва, РЖД, Санкт-Петербург, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Плиту для безбалластного пути для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург показали на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", передает корреспондент РИА Новости.
"На выставке PRO//Движение.Экспо представлена плита для безбалластного пути для первого этапа ВСМ МоскваСанкт-Петербург. По высокоскоростной магистрали поезда будут ходить не по привычным рельсам и шпалам, а по специальной монолитной конструкции", - говорится в сообщении РЖД к этому экспонату.
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ
28 августа, 10:38
Она будет состоять из нескольких слоев: верхний – из высокопрочных плит с полушпалками, в которые уложены рельсы, средний – из безусадочного бетона, нижний – из обычного бетона с армированием стальной арматурой.
"Такое решение обеспечит высокую плавность хода, долговечность и ремонтопригодность конструкции", - пишут РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
РЖД презентовали часть интерьера нового двухэтажного скоростного поезда Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД презентовали часть интерьера поезда "Буревестник"
28 августа, 09:35
 
Москва РЖД Санкт-Петербург Россия
 
 
