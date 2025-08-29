Плиту для безбалластного пути для ВСМ показали на выставке в Петербурге
© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramНа выставке PRO//Движение.Экспо представлена плита для безбалластного пути для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург
На выставке PRO//Движение.Экспо представлена плита для безбалластного пути для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Плиту для безбалластного пути для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург показали на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", передает корреспондент РИА Новости.
"На выставке PRO//Движение.Экспо представлена плита для безбалластного пути для первого этапа ВСМ Москва – Санкт-Петербург. По высокоскоростной магистрали поезда будут ходить не по привычным рельсам и шпалам, а по специальной монолитной конструкции", - говорится в сообщении РЖД к этому экспонату.
Она будет состоять из нескольких слоев: верхний – из высокопрочных плит с полушпалками, в которые уложены рельсы, средний – из безусадочного бетона, нижний – из обычного бетона с армированием стальной арматурой.
"Такое решение обеспечит высокую плавность хода, долговечность и ремонтопригодность конструкции", - пишут РЖД.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
