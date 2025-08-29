Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге провели обыск у создателя проекта по пропаганде суицида - РИА Новости, 29.08.2025
18:53 29.08.2025
В Петербурге провели обыск у создателя проекта по пропаганде суицида
В Петербурге провели обыск у создателя проекта по пропаганде суицида
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств провели обыск у обладателя британского гранта из Санкт-Петербурга, создавшего интернет-проект с целью продвижения суицидального поведения среди молодежи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Двадцать девятого августа проведен обыск по месту проживания гражданина РФ по адресу: город Санкт-Петербург… Основание – уголовное дело, возбужденное 28 августа текущего года… по статье… "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", - сообщили РИА Новости в силовых ведомствах. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что выпускник Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка) создал и продвигал своей интернет-проект "Флаги", который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению. Кроме того, по данным силовых ведомства, мужчина является приверженцем идей употребления еды с помойки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств провели обыск у обладателя британского гранта из Санкт-Петербурга, создавшего интернет-проект с целью продвижения суицидального поведения среди молодежи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Двадцать девятого августа проведен обыск по месту проживания гражданина РФ по адресу: город Санкт-Петербург… Основание – уголовное дело, возбужденное 28 августа текущего года… по статье… "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", - сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что выпускник Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка) создал и продвигал своей интернет-проект "Флаги", который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению. Кроме того, по данным силовых ведомства, мужчина является приверженцем идей употребления еды с помойки.
