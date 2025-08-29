https://ria.ru/20250829/peterburg-2038271128.html

На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ

На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ - РИА Новости, 29.08.2025

На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ

"Сердце" российского высокоскоростного поезда - его двигатель - показали на выставке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T11:05:00+03:00

2025-08-29T11:05:00+03:00

2025-08-29T11:05:00+03:00

санкт-петербург

москва

россия

транснефть

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038267942_0:257:3066:1982_1920x0_80_0_0_ed8b4a96722074b59cbfdb61b34b27ca.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. "Сердце" российского высокоскоростного поезда - его двигатель - показали на выставке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. О деталях рассказал заместитель главного инженера по проектированию "Русские электрические двигатели" ("дочка" "Транснефти"), которые занимаются этим двигателем, Иван Нехорошков на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", который проходит в Санкт-Петербурге. "Электродвигатель ТАД650, который является сердцем нового высокоскоростного поезда для наших железных дорог. И поистине является уникальным изделием. При низких габаритах. Мы достигаем мощности 650 кВт, что равно 800 лошадиных сил. И данный двигатель может двигать до 300 тонн. И позволяет достигать скорость поезда конструкционную 400 и фактическую 360 километров в час", - сказал Нехорошков. По его словам, на данный момент это уже седьмой образец электродвигателя. "Сейчас мы прошли предварительные испытания. Все эти испытания подтвердили все заложенные технические характеристики наших специалистов. То есть это является полностью российской разработкой, и, соответственно, мы не пользовались какими-то импортными аналогами, это полностью наши детище", - отметил он. По его словам, серийное производство двигателя планируется с 2026 года. Всего для 43 поездов для ВСМ, которые заказаны, потребуется порядка 600 штук: ежегодно по 200 двигателей. Он уточнил, что на каждый восьмивагонный электропоезд идет 16 таких электродвигателей. "Заводу необходимо будет производить 200 таких двигателей (в год - ред.). Мы уже готовимся, и инвестиции компания уже там порядка полумиллиарда уже вложила. Это и механообрабатывающее оборудование, и дополнительные точки рабочие созданы, соответственно, привлечение нового персонала. То есть мы расширяемся. И испытательный центр соответственно", - добавил Нехорошков. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250828/relsy-2038030536.html

https://ria.ru/20250829/poezd-2038256095.html

https://ria.ru/20250820/novgorod-2036443746.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, москва, россия, транснефть, общество