Рейтинг@Mail.ru
На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/peterburg-2038271128.html
На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ
На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ - РИА Новости, 29.08.2025
На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ
"Сердце" российского высокоскоростного поезда - его двигатель - показали на выставке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:05:00+03:00
2025-08-29T11:05:00+03:00
санкт-петербург
москва
россия
транснефть
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038267942_0:257:3066:1982_1920x0_80_0_0_ed8b4a96722074b59cbfdb61b34b27ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. "Сердце" российского высокоскоростного поезда - его двигатель - показали на выставке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. О деталях рассказал заместитель главного инженера по проектированию "Русские электрические двигатели" ("дочка" "Транснефти"), которые занимаются этим двигателем, Иван Нехорошков на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", который проходит в Санкт-Петербурге. "Электродвигатель ТАД650, который является сердцем нового высокоскоростного поезда для наших железных дорог. И поистине является уникальным изделием. При низких габаритах. Мы достигаем мощности 650 кВт, что равно 800 лошадиных сил. И данный двигатель может двигать до 300 тонн. И позволяет достигать скорость поезда конструкционную 400 и фактическую 360 километров в час", - сказал Нехорошков. По его словам, на данный момент это уже седьмой образец электродвигателя. "Сейчас мы прошли предварительные испытания. Все эти испытания подтвердили все заложенные технические характеристики наших специалистов. То есть это является полностью российской разработкой, и, соответственно, мы не пользовались какими-то импортными аналогами, это полностью наши детище", - отметил он. По его словам, серийное производство двигателя планируется с 2026 года. Всего для 43 поездов для ВСМ, которые заказаны, потребуется порядка 600 штук: ежегодно по 200 двигателей. Он уточнил, что на каждый восьмивагонный электропоезд идет 16 таких электродвигателей. "Заводу необходимо будет производить 200 таких двигателей (в год - ред.). Мы уже готовимся, и инвестиции компания уже там порядка полумиллиарда уже вложила. Это и механообрабатывающее оборудование, и дополнительные точки рабочие созданы, соответственно, привлечение нового персонала. То есть мы расширяемся. И испытательный центр соответственно", - добавил Нехорошков. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250828/relsy-2038030536.html
https://ria.ru/20250829/poezd-2038256095.html
https://ria.ru/20250820/novgorod-2036443746.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038267942_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c11568df33c9ef4559d9e4536763ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, россия, транснефть, общество
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Транснефть, Общество
На выставке в Санкт-Петербурге показали "сердце" поезда для ВСМ

На выставке в Петербурге показали двигатель российского поезда для ВСМ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители на выставке в рамках железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге
Посетители на выставке в рамках железнодорожного салона техники и технологий PRO//Движение.Экспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Посетители на выставке в рамках железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. "Сердце" российского высокоскоростного поезда - его двигатель - показали на выставке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
О деталях рассказал заместитель главного инженера по проектированию "Русские электрические двигатели" ("дочка" "Транснефти"), которые занимаются этим двигателем, Иван Нехорошков на международном железнодорожном салоне пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо", который проходит в Санкт-Петербурге.
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ
28 августа, 10:38
"Электродвигатель ТАД650, который является сердцем нового высокоскоростного поезда для наших железных дорог. И поистине является уникальным изделием. При низких габаритах. Мы достигаем мощности 650 кВт, что равно 800 лошадиных сил. И данный двигатель может двигать до 300 тонн. И позволяет достигать скорость поезда конструкционную 400 и фактическую 360 километров в час", - сказал Нехорошков.
По его словам, на данный момент это уже седьмой образец электродвигателя.
"Сейчас мы прошли предварительные испытания. Все эти испытания подтвердили все заложенные технические характеристики наших специалистов. То есть это является полностью российской разработкой, и, соответственно, мы не пользовались какими-то импортными аналогами, это полностью наши детище", - отметил он.
По его словам, серийное производство двигателя планируется с 2026 года. Всего для 43 поездов для ВСМ, которые заказаны, потребуется порядка 600 штук: ежегодно по 200 двигателей.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Поезд для ВСМ в будущем сделают беспилотным
Вчера, 10:25
Он уточнил, что на каждый восьмивагонный электропоезд идет 16 таких электродвигателей.
"Заводу необходимо будет производить 200 таких двигателей (в год - ред.). Мы уже готовимся, и инвестиции компания уже там порядка полумиллиарда уже вложила. Это и механообрабатывающее оборудование, и дополнительные точки рабочие созданы, соответственно, привлечение нового персонала. То есть мы расширяемся. И испытательный центр соответственно", - добавил Нехорошков.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Макет высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ВСМ Москва-Петербург нельзя завести напрямую в Новгород, заявил Дронов
20 августа, 09:32
 
Санкт-ПетербургМоскваРоссияТранснефтьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала