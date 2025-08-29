https://ria.ru/20250829/peterburg-2038244018.html

В Петербурге три человека пострадали при наезде на бревно

2025-08-29T08:58:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Трое пассажиров катера госпитализировали из-за наезда на бревно в акватории Малой Невки в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 28 августа 2025 года в акватории реки Малой Невки у Лазаревского моста маломерное судно типа Афалина совершило навал на бревно, что привело к частичному затоплению судна. Трое пассажиров госпитализированы", - сообщает пресс-служба. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

санкт-петербург

2025

Новости

