В Петербурге три человека пострадали при наезде на бревно
08:58 29.08.2025
В Петербурге три человека пострадали при наезде на бревно
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Трое пассажиров катера госпитализировали из-за наезда на бревно в акватории Малой Невки в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 28 августа 2025 года в акватории реки Малой Невки у Лазаревского моста маломерное судно типа Афалина совершило навал на бревно, что привело к частичному затоплению судна. Трое пассажиров госпитализированы", - сообщает пресс-служба. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Трое пассажиров катера госпитализировали из-за наезда на бревно в акватории Малой Невки в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 28 августа 2025 года в акватории реки Малой Невки у Лазаревского моста маломерное судно типа Афалина совершило навал на бревно, что привело к частичному затоплению судна. Трое пассажиров госпитализированы", - сообщает пресс-служба.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
