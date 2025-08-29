https://ria.ru/20250829/peskov-2038311966.html

Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков

Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2025

Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков

Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:22:00+03:00

2025-08-29T13:22:00+03:00

2025-08-29T13:22:00+03:00

в мире

россия

дмитрий песков

встреча путина и трампа на аляске

аляска

владимир путин

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875929_506:338:2689:1566_1920x0_80_0_0_1d9c62e312b69b1db64a60645bc836a4.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно", - сказал Песков журналистам. ​ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

https://ria.ru/20250829/peskov-2038310770.html

россия

аляска

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий песков, встреча путина и трампа на аляске, аляска, владимир путин, украина, дональд трамп