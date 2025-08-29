https://ria.ru/20250829/peskov-2038311966.html
Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков
Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно", - сказал Песков журналистам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
