Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2025
13:22 29.08.2025
Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков
Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков - РИА Новости, 29.08.2025
Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков
Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
россия
дмитрий песков
встреча путина и трампа на аляске
аляска
владимир путин
украина
дональд трамп
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно", - сказал Песков журналистам. ​ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
россия
аляска
украина
в мире, россия, дмитрий песков, встреча путина и трампа на аляске, аляска, владимир путин, украина, дональд трамп
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Аляска, Владимир Путин, Украина, Дональд Трамп
Тему урегулирования на Украине глубоко обсуждали на Аляске, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп на Аляске глубоко обсуждали тему урегулирования на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тема украинского урегулирования глубоко обсуждалась в ходе беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно выдавать нецелесообразно", - сказал Песков журналистам. ​
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Песков назвал беседу Путина и Трампа на Аляске своевременной
В миреРоссияДмитрий ПесковВстреча Путина и Трампа на АляскеАляскаВладимир ПутинУкраинаДональд Трамп
 
 
