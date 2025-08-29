https://ria.ru/20250829/peskov-2038310905.html
Песков рассказал о значении отношений с Китаем для России
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия дорожит партнёрскими отношениями с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если говорить о наших отношениях с Китаем, то эти отношения особого, привилегированного, стратегического партнерства. И мы дорожим этими отношениями, это действительно партнерские отношения", - сказал Песков журналистам. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
