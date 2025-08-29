https://ria.ru/20250829/pensiya-2038411243.html
Клиенты "Т-Пенсии" получили софинансирование от государства
Клиенты АО "НПФ "Т-Пенсия" впервые получили государственное софинансирование в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает Т-Банк. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Клиенты АО "НПФ "Т-Пенсия" впервые получили государственное софинансирование в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает Т-Банк. Портфель клиентов НПФ "Т-Пенсия", получивших софинансирование, вырос на 30,6%. Фонд уже распределил средства на счета своих клиентов. "Мы видим, как государство на деле реализует условия программы долгосрочных сбережений, оказывая предусмотренную ею поддержку. Безусловно, это фактор доверия к программе", - отметил гендиректор НПФ "Т-Пенсия" Дмитрий Тарасов. Программа долгосрочных сбережений в России вступила в силу 1 января 2024 года, в НПФ "Т-Пенсия" она запущена в мае текущего года.
