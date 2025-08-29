Рейтинг@Mail.ru
Клиенты "Т-Пенсии" получили софинансирование от государства - РИА Новости, 29.08.2025
19:58 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/pensiya-2038411243.html
Клиенты "Т-Пенсии" получили софинансирование от государства
Клиенты "Т-Пенсии" получили софинансирование от государства - РИА Новости, 29.08.2025
Клиенты "Т-Пенсии" получили софинансирование от государства
Клиенты АО "НПФ "Т-Пенсия" впервые получили государственное софинансирование в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает Т-Банк. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:58:00+03:00
2025-08-29T19:58:00+03:00
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978715708_0:285:2827:1875_1920x0_80_0_0_970f2da92270b9f3e9134246556f7162.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Клиенты АО "НПФ "Т-Пенсия" впервые получили государственное софинансирование в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает Т-Банк. Портфель клиентов НПФ "Т-Пенсия", получивших софинансирование, вырос на 30,6%. Фонд уже распределил средства на счета своих клиентов. "Мы видим, как государство на деле реализует условия программы долгосрочных сбережений, оказывая предусмотренную ею поддержку. Безусловно, это фактор доверия к программе", - отметил гендиректор НПФ "Т-Пенсия" Дмитрий Тарасов. Программа долгосрочных сбережений в России вступила в силу 1 января 2024 года, в НПФ "Т-Пенсия" она запущена в мае текущего года.
россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Клиенты "Т-Пенсии" получили софинансирование от государства

Клиенты "Т-Пенсии" впервые получили государственное софинансирование

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Банкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Клиенты АО "НПФ "Т-Пенсия" впервые получили государственное софинансирование в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает Т-Банк.
Портфель клиентов НПФ "Т-Пенсия", получивших софинансирование, вырос на 30,6%. Фонд уже распределил средства на счета своих клиентов.
"Мы видим, как государство на деле реализует условия программы долгосрочных сбережений, оказывая предусмотренную ею поддержку. Безусловно, это фактор доверия к программе", - отметил гендиректор НПФ "Т-Пенсия" Дмитрий Тарасов.
Программа долгосрочных сбережений в России вступила в силу 1 января 2024 года, в НПФ "Т-Пенсия" она запущена в мае текущего года.
 
Россия
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
