Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей

Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей - РИА Новости, 29.08.2025

Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей

Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи рублей больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:17:00+03:00

2025-08-29T02:17:00+03:00

2025-08-29T06:00:00+03:00

общество

россия

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи рублей больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные системы Социального фонда России за 2025 год, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии жителя городской местности составляет 24 005 рублей, в то время как у жителя сельского населенного пункта он находится на уровне 20 722 рубля. Разница между их выплатами — 3 283 рубля. Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что средний размер пенсии по всей России составил почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2025 года.

