Рейтинг@Mail.ru
Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 29.08.2025 (обновлено: 06:00 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/pensiya-2038223188.html
Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей
Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей - РИА Новости, 29.08.2025
Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей
Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи рублей больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:17:00+03:00
2025-08-29T06:00:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи рублей больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные системы Социального фонда России за 2025 год, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии жителя городской местности составляет 24 005 рублей, в то время как у жителя сельского населенного пункта он находится на уровне 20 722 рубля. Разница между их выплатами — 3 283 рубля. Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что средний размер пенсии по всей России составил почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250827/razmer-2037788425.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Названа разница в пенсиях городских и сельских жителей

Средняя пенсия городских жителей выше на 3,3 тысячи рублей, чем у сельских

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Средняя пенсия россиян, проживающих в городской местности, почти на 3,3 тысячи рублей больше, чем у жителей сельских населенных пунктов, свидетельствуют данные системы Социального фонда России за 2025 год, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, средний размер пенсии жителя городской местности составляет 24 005 рублей, в то время как у жителя сельского населенного пункта он находится на уровне 20 722 рубля. Разница между их выплатами — 3 283 рубля.
Ранее РИА Новости выяснило из данных Соцфонда, что средний размер пенсии по всей России составил почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2025 года.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В России проиндексируют размер социальных пенсий
27 августа, 09:28
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала