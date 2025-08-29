https://ria.ru/20250829/ovchinskiy-2038260146.html

Овчинский: новое жилье в рамках реновации введут в Бабушкинском районе

2025-08-29T10:49:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти 75 тысяч квадратных метров нового жилья по программе реновации возведут в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы в рамках проекта комплексного развития территории, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, новые дома возведут на Енисейской улице в районе сложившейся застройки с расположенными поблизости школами, детскими садами, центрами детского творчества, медучреждениями, кинотеатром, скверами, кафе и ресторанами. Ближайшая станция метро "Свиблово" находится в шаговой доступности от будущего квартала."В Бабушкинском районе назначенный городом оператор – Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизует участок площадью 3,43 гектара. На территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом более 82% общего объема застройки – 74,5 тысячи "квадратов" – составят дома для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в новостройках – около 46,8 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем около 1,7 тысячи горожан", – цитирует Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что проект рассчитан на шесть лет. Первые этажи новостроек отведут под малый и средний бизнес. В планах построить вблизи новых жилых домов и многоэтажный паркинг на 300 машино-мест с многофункциональным центром.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в районе Филёвский Парк.

москва

2025

