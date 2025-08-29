Овчинский: новое жилье в рамках реновации введут в Бабушкинском районе

Рейтинг@Mail.ru
10:49 29.08.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Почти 75 тысяч квадратных метров нового жилья по программе реновации возведут в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа Москвы в рамках проекта комплексного развития территории, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, новые дома возведут на Енисейской улице в районе сложившейся застройки с расположенными поблизости школами, детскими садами, центрами детского творчества, медучреждениями, кинотеатром, скверами, кафе и ресторанами. Ближайшая станция метро "Свиблово" находится в шаговой доступности от будущего квартала."В Бабушкинском районе назначенный городом оператор – Московский фонд реновации жилой застройки – реорганизует участок площадью 3,43 гектара. На территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом более 82% общего объема застройки – 74,5 тысячи "квадратов" – составят дома для реализации программы реновации. Общая площадь квартир в новостройках – около 46,8 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить жильем около 1,7 тысячи горожан", – цитирует Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что проект рассчитан на шесть лет. Первые этажи новостроек отведут под малый и средний бизнес. В планах построить вблизи новых жилых домов и многоэтажный паркинг на 300 машино-мест с многофункциональным центром.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в районе Филёвский Парк.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
