https://ria.ru/20250829/otpusk-2038224160.html

Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре - РИА Новости, 29.08.2025

Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре

Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:47:00+03:00

2025-08-29T02:47:00+03:00

2025-08-29T02:47:00+03:00

общество

александр южалин

superjob

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028279915_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_855568e801aa40532b13d2a6d391b43e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "В сентябре изначально нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах (есть только пара месяцев, где рабочих дней больше, чем в сентябре). Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах", - сказал Южалин. Он отметил, что выгода для работников, получающих оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце - чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Это связано с тем, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.

https://ria.ru/20250822/gosduma-2036885758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр южалин, superjob