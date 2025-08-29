Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре - РИА Новости, 29.08.2025
02:47 29.08.2025
Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "В сентябре изначально нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах (есть только пара месяцев, где рабочих дней больше, чем в сентябре). Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах", - сказал Южалин. Он отметил, что выгода для работников, получающих оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце - чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Это связано с тем, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"В сентябре изначально нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах (есть только пара месяцев, где рабочих дней больше, чем в сентябре). Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах", - сказал Южалин.
Он отметил, что выгода для работников, получающих оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце - чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Это связано с тем, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.
В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД
В ГД предложили предоставить дополнительные дни отпуска ветеранам БД
22 августа, 04:08
 
ОбществоАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
