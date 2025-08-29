https://ria.ru/20250829/otpusk-2038224160.html
Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре
Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре - РИА Новости, 29.08.2025
Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре
Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T02:47:00+03:00
2025-08-29T02:47:00+03:00
2025-08-29T02:47:00+03:00
общество
александр южалин
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028279915_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_855568e801aa40532b13d2a6d391b43e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Отпуск в сентябре будет не самым выгодным месяцем, но все равно достаточно хорошим с точки зрения выплат, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "В сентябре изначально нет нерабочих праздничных дней, а значит, общее количество рабочих дней будет примерно таким же, как и в других месяцах (есть только пара месяцев, где рабочих дней больше, чем в сентябре). Поэтому сентябрь вполне можно рассмотреть как месяц, в котором можно использовать отпуск и не потерять на отпускных выплатах", - сказал Южалин. Он отметил, что выгода для работников, получающих оклад, зависит от количества рабочих дней в месяце - чем их больше, тем выгоднее будет отдых. Это связано с тем, что оклад платится в одном размере вне зависимости от числа отработанных дней, а отпускные рассчитывают из средней зарплаты.
https://ria.ru/20250822/gosduma-2036885758.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028279915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38a59a94fc93c284de94153745e9b071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр южалин, superjob
Общество, Александр Южалин, SuperJob
Эксперт рассказал, будет ли выгодно взять отпуск в сентябре
Южалин: отпуск в сентябре будет достаточно хорошим с точки зрения выплат