Ученые предупредили об опасности "зеркальной жизни"
Foreign Affairs: создание зеркальной жизни изменит эволюцию организмов
© Getty Images / Guido MiethКолба с жидкостью
© Getty Images / Guido Mieth
Колба с жидкостью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.
В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов.
Ученые назвали продукт, защищающий от рака
Вчера, 22:28
«
"Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.
По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре.
"Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.
С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.