https://ria.ru/20250829/organizm-2038224496.html

Ученые предупредили об опасности "зеркальной жизни"

Ученые предупредили об опасности "зеркальной жизни" - РИА Новости, 29.08.2025

Ученые предупредили об опасности "зеркальной жизни"

Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:51:00+03:00

2025-08-29T02:51:00+03:00

2025-08-29T02:52:00+03:00

земля

массачусетский технологический институт

в мире

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025058281_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_30f0d28c1c8aff59a71ee2c3297c9a66.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов."Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре."Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.

https://ria.ru/20250828/rak-2038206349.html

https://ria.ru/20250828/katastrofa-2038156701.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, массачусетский технологический институт, в мире