Ученые предупредили об опасности "зеркальной жизни" - РИА Новости, 29.08.2025
02:51 29.08.2025 (обновлено: 02:52 29.08.2025)
Ученые предупредили об опасности "зеркальной жизни"
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов."Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре."Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.
2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Разрабатываемая учеными технология "зеркальной жизни" может изменить ход эволюции организмов на планете, говорится в статье аспирантки Массачусетского технологического института Лиям Читаят и доцента университета Миннесоты Кейт Адамалы для американского журнала Foreign Affairs.
В журнале указывается, что биологическая жизнь представляет собой удивительно сложную единообразную систему, которая действует по четким принципам: белки построены почти исключительно из "левых" аминокислот, а ДНК используют "правые" сахара. При этом создание так называемой зеркальной жизни повлекло бы полную инверсию этих жизненно важных молекулярных компонентов.
"Зеркальные бактерии могут, например, уклоняться от существующих иммунологических реакций на бактерии и другие микробы. Это может привести к неизлечимым инфекциям, распространяющимся среди людей, животных и растений", — пишут авторы публикации.
По их словам, в природе еще не существует такого механизма, который мог бы правильно реагировать на подобные инвертированные клетки и контролировать происходящие в них процессы. Таким образом, существующие антибиотики, вероятно, могут стать неэффективными против подобных синтетических клеток из-за серьезных отличий в их структуре.
"Независимо от того, были ли они выпущены случайно или намеренно, зеркальные организмы могут одновременно обходить биологическую защиту человека, противостоять лечению и нарушать экологический баланс", — говорится в материале.
С другой стороны, поясняют биологи, такие изменения в клеточной структуре даст представление о том, как жизнь развивалась на Земле и в каких формах она может присутствовать на других планетах Солнечной системы. Тем не менее, на современном этапе развития человечества риски, связанные с перспективой подобных разработок, значительно превышают пользу, предупреждают эксперты.
