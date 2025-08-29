Рейтинг@Mail.ru
06:11 29.08.2025
Организатор контрабанды аргентинского кокаина жаловался на холод в колонии
происшествия
россия
москва
аргентина
андрей ковальчук
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Организатор контрабанды почти 400 килограммов "аргентинского кокаина" Андрей Ковальчук жаловался на отсутствие теплой одежды в колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Абубакар Вадаев. "Он связался со мной из колонии и попросил приехать. Мы пообщались - в зимнее время года ему не давали теплую одежду, он мерз", - сказал адвокат. По его словам, после его визита проблема решилась. В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год. Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты. По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
россия
москва
аргентина
происшествия, россия, москва, аргентина, андрей ковальчук
Происшествия, Россия, Москва, Аргентина, Андрей Ковальчук
Организатор контрабанды аргентинского кокаина жаловался на холод в колонии

Организатор контрабанды аргентинского кокаина Ковальчук жаловался на холод в ИК

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкПредприниматель Андрея Ковальчук во время оглашения приговора фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины
Предприниматель Андрея Ковальчук во время оглашения приговора фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Предприниматель Андрея Ковальчук во время оглашения приговора фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Организатор контрабанды почти 400 килограммов "аргентинского кокаина" Андрей Ковальчук жаловался на отсутствие теплой одежды в колонии, сообщил РИА Новости его адвокат Абубакар Вадаев.
"Он связался со мной из колонии и попросил приехать. Мы пообщались - в зимнее время года ему не давали теплую одежду, он мерз", - сказал адвокат.
По его словам, после его визита проблема решилась.
В 2022 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова, Али Абянова, а также предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука к срокам от 13 до 18 лет колонии строгого режима. Позднее кассация снизила сроки трем из них на год.
Уголовное дело об аргентинском кокаине в 2018 году обернулось громким международным скандалом. Спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.
По словам обвиняемых, Ковальчук "ввел их в заблуждение", предложив заработать. Ковальчук, как говорили они, представлялся то работником посольства, то сотрудником спецслужб. В МИД РФ заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве или в российских дипломатических представительствах за рубежом.
