В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.08.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА