В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.08.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает правительство региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале властей.
