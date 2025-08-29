https://ria.ru/20250829/obstrel-2038218553.html
Украинские войска девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска девять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив девять боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака на углегорском направлении. Одна вооруженная атака на волновахском направлении. Всего выпущено девять единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано 19 обстрелов.
