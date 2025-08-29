Рейтинг@Mail.ru
Орловская область отправила на фронт более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:25 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/oblast-2038356986.html
Орловская область отправила на фронт более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи
Орловская область отправила на фронт более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 29.08.2025
Орловская область отправила на фронт более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи
Свыше 9 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено российским бойцам из Орловской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:25:00+03:00
2025-08-29T16:25:00+03:00
надежные люди
орловская область
андрей клычков
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930433365_0:0:933:525_1920x0_80_0_0_692c1f12e00537ac37dcd67b082f3147.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Свыше 9 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено российским бойцам из Орловской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Что касается гуманитарной помощи… Орловщина звучит на многих уровнях о том, как она гуманитарно помогает своим бойцам в зоне специальной военной операции… По тем данным, которые приходят к нам, мы направили более 9 тысяч тонн гуманитарных грузов. Это я не беру в учет небольшие волонтерские объединения, отдельных жителей, это можно, наверное, еще в полтора раза умножить, это постоянная работа... Люди едут, люди везут, люди помогают, эта работа уже три года идет", – сказал Клычков во время прямой линии с жителями в социальных сетях. Он отметил, что благодаря одному из орловских бизнесменов регион ежедневно доставляет 30 тонн воды на луганское направление СВО. По словам губернатора, руководители департаментов правительства региона и главы районов области регулярно доставляют грузы в зону спецоперации, и эта работа будет продолжаться.
https://ria.ru/20241126/svo-1985764590.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930433365_43:0:866:617_1920x0_80_0_0_08e940f48aa67cdbcfffeee558703ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, андрей клычков, сво
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, СВО
Орловская область отправила на фронт более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи

Клычков: более 9 тысяч тонн гумпомощи отправлено бойцам из Орловской области

© Фото : Администрация губернатора и правительства Орловской области Гуманитарный груз военнослужащим СВО от города Ливны Орловской области
Гуманитарный груз военнослужащим СВО от города Ливны Орловской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Администрация губернатора и правительства Орловской области
Гуманитарный груз военнослужащим СВО от города Ливны Орловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Свыше 9 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено российским бойцам из Орловской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Что касается гуманитарной помощи… Орловщина звучит на многих уровнях о том, как она гуманитарно помогает своим бойцам в зоне специальной военной операции… По тем данным, которые приходят к нам, мы направили более 9 тысяч тонн гуманитарных грузов. Это я не беру в учет небольшие волонтерские объединения, отдельных жителей, это можно, наверное, еще в полтора раза умножить, это постоянная работа... Люди едут, люди везут, люди помогают, эта работа уже три года идет", – сказал Клычков во время прямой линии с жителями в социальных сетях.
Он отметил, что благодаря одному из орловских бизнесменов регион ежедневно доставляет 30 тонн воды на луганское направление СВО. По словам губернатора, руководители департаментов правительства региона и главы районов области регулярно доставляют грузы в зону спецоперации, и эта работа будет продолжаться.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков привез бойцам спецоперации гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Губернатор Клычков привез бойцам СВО квадрокоптеры и стройматериалы
26 ноября 2024, 12:41
 
Надежные людиОрловская областьАндрей КлычковСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала