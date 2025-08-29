https://ria.ru/20250829/oblast-2038356986.html

Орловская область отправила на фронт более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи

Свыше 9 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено российским бойцам из Орловской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Свыше 9 тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено российским бойцам из Орловской области с начала спецоперации, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Что касается гуманитарной помощи… Орловщина звучит на многих уровнях о том, как она гуманитарно помогает своим бойцам в зоне специальной военной операции… По тем данным, которые приходят к нам, мы направили более 9 тысяч тонн гуманитарных грузов. Это я не беру в учет небольшие волонтерские объединения, отдельных жителей, это можно, наверное, еще в полтора раза умножить, это постоянная работа... Люди едут, люди везут, люди помогают, эта работа уже три года идет", – сказал Клычков во время прямой линии с жителями в социальных сетях. Он отметил, что благодаря одному из орловских бизнесменов регион ежедневно доставляет 30 тонн воды на луганское направление СВО. По словам губернатора, руководители департаментов правительства региона и главы районов области регулярно доставляют грузы в зону спецоперации, и эта работа будет продолжаться.

