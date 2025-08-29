https://ria.ru/20250829/obekt-2038315556.html
Более 600 утративших функционал объектов снесли в Ярославской области
Более 600 фактически погибших объектов, портящих облик территории и опасных для людей, демонтировано в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 29.08.2025
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963207117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48a05b82e9cf95c2198f7276e256b1e8.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Более 600 фактически погибших объектов, портящих облик территории и опасных для людей, демонтировано в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, в Ярославской области по инициативе главы региона Михаила Евраева организована работа по выявлению и демонтажу фактически погибших зданий и сооружений. "Сегодня в перечне 4666 объектов, которые годами портили облик территорий и представляли опасность для людей. Более 600 из этих фактически разрушенных зданий уже демонтированы. Лидируют Ростовский, Некрасовский и Первомайский округа, а также Рыбинск. Они показывают хорошие результаты и задают темп для всей Ярославской области", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, на месте старых и аварийных построек можно создавать новые пространства: детские и спортивные площадки, скверы, социальные объекты или жилые дома. Демонтаж открывает новые возможности для того, чтобы регион становился более красивым и комфортным, подчеркнул Евраев. Как пояснила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина, собственникам зданий, признанных фактически погибшими, направляют уведомления о включении объекта в реестр утративших свое функциональное назначение и предложения демонтировать руины самостоятельно. Если они этого не сделают, им направляется второе уведомление. По данным начальника инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олега Кузнецова, демонтаж можно выполнить самостоятельно либо с привлечением местной администрации. После окончания установленного срока проводится итоговый осмотр, по результатам которого в случае непринятия мер собственником выносится решение о демонтаже объекта силами муниципальной администрации, подчеркнул Кузнецов. Владелец обязан компенсировать расходы.
