Более 600 утративших функционал объектов снесли в Ярославской области

Ярославская область
Ярославская область
 
13:38 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Более 600 фактически погибших объектов, портящих облик территории и опасных для людей, демонтировано в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, в Ярославской области по инициативе главы региона Михаила Евраева организована работа по выявлению и демонтажу фактически погибших зданий и сооружений.
"Сегодня в перечне 4666 объектов, которые годами портили облик территорий и представляли опасность для людей. Более 600 из этих фактически разрушенных зданий уже демонтированы. Лидируют Ростовский, Некрасовский и Первомайский округа, а также Рыбинск. Они показывают хорошие результаты и задают темп для всей Ярославской области", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, на месте старых и аварийных построек можно создавать новые пространства: детские и спортивные площадки, скверы, социальные объекты или жилые дома. Демонтаж открывает новые возможности для того, чтобы регион становился более красивым и комфортным, подчеркнул Евраев.
Как пояснила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина, собственникам зданий, признанных фактически погибшими, направляют уведомления о включении объекта в реестр утративших свое функциональное назначение и предложения демонтировать руины самостоятельно. Если они этого не сделают, им направляется второе уведомление.
По данным начальника инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олега Кузнецова, демонтаж можно выполнить самостоятельно либо с привлечением местной администрации. После окончания установленного срока проводится итоговый осмотр, по результатам которого в случае непринятия мер собственником выносится решение о демонтаже объекта силами муниципальной администрации, подчеркнул Кузнецов. Владелец обязан компенсировать расходы.
 
