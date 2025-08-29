https://ria.ru/20250829/neft-2038418448.html
Пятно нефти у Новороссийска движется на северо-запад, сообщил ученый
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Пятно от разлива нефти у берегов Новороссийска движется на северо-запад, а его размер составляет порядка 1 квадратоного километра, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. "По спутниковым снимкам фиксируется пятно, площадь примерно порядка одного квадратного километра… Сейчас пятно движется на северо-запад. Скорее всего, вдоль берега", - сказал Станичный. Он также уточнил, что это не мазут, а "легкая нефть". В пятницу в КТК сообщили, что на выносном причале компании в Черном море при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность.
