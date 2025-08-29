https://ria.ru/20250829/nasledniki-2038221937.html

Дочь основателя бренда "Б.Ю. Александров" не исключили из наследников

Дочь основателя бренда "Б.Ю. Александров" не исключили из наследников - РИА Новости, 29.08.2025

Дочь основателя бренда "Б.Ю. Александров" не исключили из наследников

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение нижестоящего суда, который отказался исключать из числа наследников умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" и бренда "Б.Ю. Александров" Бориса Александрова его дочь Екатерину, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в документе. Александров скончался 30 ноября 2020 года. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. В ходе раздела наследства родственники узнали о существовании еще одной дочери Александрова - Наталье Кокоте. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. Однако районный суд, а затем и апелляция отказали ей. Кокота же в свою очередь подала иск к родной дочери Александрова Екатерине в Черемушкинский суд Москвы. В иске она утверждала, что Екатерина "является недостойным наследником, подлежащим отстранению от наследства". Истица посчитала, что та подделала договоры отчуждения прав и само завещание отца, чтобы товарные знаки на продукцию перешли в ее собственность. Однако суд установил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, но лишь по формальным признакам. Что касается иска Кокоты о признании Екатерины Александровой недостойным наследником, в процессе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий, направленных против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли, то есть завещания. Кроме того, суд не обнаружил фактов, что Александрова пыталась каким-то образом увеличить положенную ей долю наследства. В связи с этим Черемушкинский районный суд Москвы в полном объеме отказал в удовлетворении требований Кокоты и оставил право на товарные знаки за Александровой. Решение Кокоте не понравилось и она подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Пока шли разбирательства, она поменяла свою фамилию на фамилию отца и стала Александровой.

