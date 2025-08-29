Рейтинг@Mail.ru
Родион Щедрин и Майя Плисецкая: история брака, который пережил даже смерть
Культура
 
13:13 29.08.2025 (обновлено: 14:47 29.08.2025)
Родион Щедрин и Майя Плисецкая: история брака, который пережил даже смерть
Родион Щедрин и Майя Плисецкая: история брака, который пережил даже смерть - РИА Новости, 29.08.2025
Родион Щедрин и Майя Плисецкая: история брака, который пережил даже смерть
В ночь с 28 на 29 августа в Мюнхене ушел из жизни Родион Константинович Щедрин — выдающийся российский композитор, чья тонкая ирония и сценический нерв задали... РИА Новости, 29.08.2025
куйбышев
культура, культура-важное, родион щедрин, майя плисецкая, дмитрий шостакович, театральный музей имени бахрушина, куйбышев, знаменитости, музыка
Культура, Культура, Культура-Важное, Родион Щедрин, Майя Плисецкая, Дмитрий Шостакович, Театральный музей имени Бахрушина, Куйбышев, Знаменитости, Музыка
Родион Щедрин и Майя Плисецкая: история брака, который пережил даже смерть

Родион Щедрин умер в клинике в Мюнхене после долгой болезни, ему было 92 года

© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая
Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин и его жена балерина Майя Плисецкая
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Павел Сурков. В ночь с 28 на 29 августа в Мюнхене ушел из жизни Родион Константинович Щедрин — выдающийся российский композитор, чья тонкая ирония и сценический нерв задали музыкальный стиль нескольким поколениям. Ему было 92, о кончине сообщили в Большом театре. Последние десятилетия он прожил в Германии, скончался в клинике после продолжительной болезни. О его важнейших произведениях и главной музе и любви всей жизни — Майе Плисецкой, — в материале РИА Новости.

Начало музыкального пути

Среди больших русских композиторов, создававших главный пласт академической музыки, имя Родиона Щедрина стоит в числе первых.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин за работой
Композитор Родион Щедрин за работой - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин за работой
Сначала его учителем стал отец. О Константине Михайловиче Щедрин вспоминал с особой теплотой: "У него от природы были гигантские музыкальные способности, потрясающая память. Все, что он слышал, мог воспроизвести — на любом инструменте, самодеятельно, не учась. <…> Уж на что у меня память вроде бы неплохая, но рядом с отцом я — ноль".
Способности маленького Родиона заметила знаменитая актриса Вера Пашенная — и помогла деньгами: отправила мальчика учиться в Центральную школу при Московской консерватории.
© РИА Новости / Степанов | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Степанов
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин
Во время войны в эвакуации в Куйбышеве мальчик увидел генеральную репетицию знаменитой Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича. Это событие потрясло Родиона.

Личная жизнь и творчество

Стало понятно, что с музыкой, композиторством будет связана вся его жизнь. При этом Щедрин часто выступал и как пианист. Его приглашали играть не только в концертных залах — порой он выступал в компаниях, как сегодня бы сказали, "высшего общества".
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин и поэт Роберт Рождественский
Композитор Родион Щедрин и поэт Роберт Рождественский - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Щедрин и поэт Роберт Рождественский
Однажды в гостях у Лили Брик, музы Маяковского, в 1955 году Щедрина познакомили с молодой и талантливой Майей Плисецкой, ведущей балетной артисткой Союза. Игра Родиона ей понравилась, но никакой искры тогда между ними не вспыхнуло.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСцена из балета на музыку Родиона Константиновича Щедрина "Анна Каренина". Анна — народная артистка СССР Майя Плисецкая
Сцена из балета на музыку Родиона Константиновича Щедрина Анна Каренина. Анна — народная артистка СССР Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Сцена из балета на музыку Родиона Константиновича Щедрина "Анна Каренина". Анна — народная артистка СССР Майя Плисецкая
Все началось через три года — Щедрин решил поработать над музыкой для балета, знакомство с Плисецкой оказалось кстати, и он попросился посмотреть ее репетицию. Ему хотелось понять, как устроена ритмически и мелодически балетная музыка. Там, увидев стройную и гибкую Майю в черном тренировочном трико, Щедрин, как он позднее признавался, окончательно и бесповоротно потерял голову.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Майя Плисецкая и ее супруг композитор Родион Щедрин у себя дома
Народная артистка СССР Майя Плисецкая и ее супруг композитор Родион Щедрин у себя дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР Майя Плисецкая и ее супруг композитор Родион Щедрин у себя дома
Несмотря на разницу в возрасте (Плисецкая была на семь лет старше), музыкант бросился ухаживать за артисткой. Майя ответила взаимностью.
Говорят, что при регистрации их брака паспортистка пожелала: "Чтоб вам состариться на одной подушке". И эти слова оказались пророческими: они прожили вместе полвека и практически не расставались.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкМайя Плисецкая, солистка балета Большого театра Союза ССР, народная артистка СССР с супругом композитором Родионом Щедриным на прогулке в подмосковном лесу
Майя Плисецкая, солистка балета Большого театра Союза ССР, народная артистка СССР, балерина, с супругом композитором Родионом Щедриным на прогулке в подмосковном лесу - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Майя Плисецкая, солистка балета Большого театра Союза ССР, народная артистка СССР с супругом композитором Родионом Щедриным на прогулке в подмосковном лесу
Щедрин боготворил Плисецкую, она была для него и музой, и смыслом жизни. Он часто повторял: "В моей судьбе было всего две женщины: мать и Майя".

Творчество и признание

Часто его музыка становилась настоящим посвящением любимой — так было со знаменитой "Кармен-сюитой". Когда балетмейстер Альберто Алонсо загорелся идеей поставить балет с Плисецкой в главной роли, Щедрин с энтузиазмом взялся за необычный проект. Он переработал партитуру "Кармен" Жоржа Бизе, превращая оперную музыку в балетную. Сам сочинял большие мелодические куски. В итоге появился грандиозный балет ХХ века, который окончательно закрепил за Плисецкой статус одной из ведущих прим века.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкМайя Плисецкая
Майя Плисецкая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Майя Плисецкая
Музыкальные переработки русской классики становились важнейшими его сочинениями. Щедрин создает балеты "Чайка", "Дама с собачкой" и "Анна Каренина" (именуя его "Лирическими сценами"), а также оперу "Мертвые души". Одним из поздних произведений становится "Лолита" по роману Набокова.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСцена из балета на музыку Родиона Щедрина "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова в постановке Государственного академического Большого театра СССР, 1948 год
Сцена из балета на музыку Родиона Щедрина Конек-горбунок по сказке Петра Ершова в постановке Государственного академического Большого театра СССР. 1948 год - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Сцена из балета на музыку Родиона Щедрина "Конек-Горбунок" по сказке Петра Ершова в постановке Государственного академического Большого театра СССР, 1948 год
При этом Родион Щедрин соединяет творческую работу с административной — он долгие годы возглавлял Союз композиторов и активно помогал молодым музыкантам.
Многие знали, что к мэтру всегда можно было обратиться за советом — он выслушает, подумает и попробует найти выход.

Память и наследие

Плисецкая часто говорила, что ее муж — гений и у него нет никаких недостатков. Притом что самому Щедрину порой приходилось мириться со вспыльчивым и импульсивным характером Майи. Они практически никогда не ссорились, Родион Константинович всегда дарил жене цветы.
© РИА Новости / Владимир ВяткинКомпозитор Родион Щедрин на церемонии вручения ордена Почетного легиона балерине и хореографу Майе Плисецкой
Композитор Родион Щедрин на церемонии вручения ордена Почетного легиона балерине и хореографу Майе Плисецкой - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Композитор Родион Щедрин на церемонии вручения ордена Почетного легиона балерине и хореографу Майе Плисецкой
Но лучшим подарком была музыка, которую он сочинял постоянно: творческую активность Щедрин сохранял до преклонного возраста.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Константинович Щедрин
Композитор Родион Константинович Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Композитор Родион Константинович Щедрин
Они были страстными болельщиками — даже незадолго до смерти Майи супруги вместе смотрели любимый футбол.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Композитор Родион Щедрин в зрительном зале Большого театра во время гала-концерта на открытии международного музыкального фестиваля "Родион Щедрин. Автопортрет", посвященного его 70-летию.

Композитор Родион Щедрин в зрительном зале Большого театра во время гала-концерта на открытии международного музыкального фестиваля Родион Щедрин. Автопортрет, посвященного его 70-летию

Композитор Родион Щедрин в зрительном зале Большого театра во время гала-концерта на открытии международного музыкального фестиваля "Родион Щедрин. Автопортрет", посвященного его 70-летию.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка СССР Галина Павловна Вишневская и композитор Родион Константинович Щедрин. Юбилейный вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности Г. П. Вишневской в Государственном академическом Большом театре России.

Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка СССР Галина Павловна Вишневская и композитор Родион Константинович Щедрин

Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка СССР Галина Павловна Вишневская и композитор Родион Константинович Щедрин. Юбилейный вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности Г. П. Вишневской в Государственном академическом Большом театре России.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

Композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин на Первом съезде народных депутатов (реплика с места).

Композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин на Первом съезде народных депутатов

Композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин на Первом съезде народных депутатов (реплика с места).

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин (слева) и главный дирижер Большого театра СССР Геннадий Рождественский на одном из авторских концертов Щедрина.
Композитор Родион Щедрин и главный дирижер Большого театра СССР Геннадий Рождественский на одном из авторских концертов Щедрина
Композитор Родион Щедрин (слева) и главный дирижер Большого театра СССР Геннадий Рождественский на одном из авторских концертов Щедрина.
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Композитор Родион Щедрин в зрительном зале Большого театра во время гала-концерта на открытии международного музыкального фестиваля "Родион Щедрин. Автопортрет", посвященного его 70-летию.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка СССР Галина Павловна Вишневская и композитор Родион Константинович Щедрин. Юбилейный вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности Г. П. Вишневской в Государственном академическом Большом театре России.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин на Первом съезде народных депутатов (реплика с места).

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
3 из 4
Композитор Родион Щедрин (слева) и главный дирижер Большого театра СССР Геннадий Рождественский на одном из авторских концертов Щедрина.
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Уход жены стал для Щедрина ударом, который он переживал невероятно тяжело. Но не сдался — хотя теперь в его жизни появился еще один смысл: он стал хранителем памяти Плисецкой.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВ музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
Одним из самых трогательных и значимых его поступков стала передача в дар Театральному музею имени Бахрушина их квартиры на Тверской.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЭкспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Экспонаты в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
Теперь там филиал музея — где можно увидеть личные вещи, фотографии Плисецкой, совместные архивы, а также личный кабинет композитора.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкФотографии в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
Фотографии в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Фотографии в музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве
Теперь, с уходом Щедрина, этот музей становится уникальным памятником великой паре. И одновременно — музыке Родиона Щедрина, которая вместила в себя и его страсть, и его любовь, и его жизненную позицию, неотделимую от большого творческого пути.
