Родион Щедрин и Майя Плисецкая: история брака, который пережил даже смерть

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Павел Сурков. В ночь с 28 на 29 августа в Мюнхене ушел из жизни Родион Константинович Щедрин — выдающийся российский композитор, чья тонкая ирония и сценический нерв задали музыкальный стиль нескольким поколениям. Ему было 92, о кончине сообщили в Большом театре. Последние десятилетия он прожил в Германии, скончался в клинике после продолжительной болезни. О его важнейших произведениях и главной музе и любви всей жизни — Майе Плисецкой, — в материале РИА Новости.Начало музыкального путиСреди больших русских композиторов, создававших главный пласт академической музыки, имя Родиона Щедрина стоит в числе первых. Сначала его учителем стал отец. О Константине Михайловиче Щедрин вспоминал с особой теплотой: "У него от природы были гигантские музыкальные способности, потрясающая память. Все, что он слышал, мог воспроизвести — на любом инструменте, самодеятельно, не учась. <…> Уж на что у меня память вроде бы неплохая, но рядом с отцом я — ноль".Способности маленького Родиона заметила знаменитая актриса Вера Пашенная — и помогла деньгами: отправила мальчика учиться в Центральную школу при Московской консерватории. Во время войны в эвакуации в Куйбышеве мальчик увидел генеральную репетицию знаменитой Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича. Это событие потрясло Родиона.Личная жизнь и творчествоСтало понятно, что с музыкой, композиторством будет связана вся его жизнь. При этом Щедрин часто выступал и как пианист. Его приглашали играть не только в концертных залах — порой он выступал в компаниях, как сегодня бы сказали, "высшего общества". Однажды в гостях у Лили Брик, музы Маяковского, в 1955 году Щедрина познакомили с молодой и талантливой Майей Плисецкой, ведущей балетной артисткой Союза. Игра Родиона ей понравилась, но никакой искры тогда между ними не вспыхнуло.Все началось через три года — Щедрин решил поработать над музыкой для балета, знакомство с Плисецкой оказалось кстати, и он попросился посмотреть ее репетицию. Ему хотелось понять, как устроена ритмически и мелодически балетная музыка. Там, увидев стройную и гибкую Майю в черном тренировочном трико, Щедрин, как он позднее признавался, окончательно и бесповоротно потерял голову. Несмотря на разницу в возрасте (Плисецкая была на семь лет старше), музыкант бросился ухаживать за артисткой. Майя ответила взаимностью.Говорят, что при регистрации их брака паспортистка пожелала: "Чтоб вам состариться на одной подушке". И эти слова оказались пророческими: они прожили вместе полвека и практически не расставались.Щедрин боготворил Плисецкую, она была для него и музой, и смыслом жизни. Он часто повторял: "В моей судьбе было всего две женщины: мать и Майя".Творчество и признаниеЧасто его музыка становилась настоящим посвящением любимой — так было со знаменитой "Кармен-сюитой". Когда балетмейстер Альберто Алонсо загорелся идеей поставить балет с Плисецкой в главной роли, Щедрин с энтузиазмом взялся за необычный проект. Он переработал партитуру "Кармен" Жоржа Бизе, превращая оперную музыку в балетную. Сам сочинял большие мелодические куски. В итоге появился грандиозный балет ХХ века, который окончательно закрепил за Плисецкой статус одной из ведущих прим века.Музыкальные переработки русской классики становились важнейшими его сочинениями. Щедрин создает балеты "Чайка", "Дама с собачкой" и "Анна Каренина" (именуя его "Лирическими сценами"), а также оперу "Мертвые души". Одним из поздних произведений становится "Лолита" по роману Набокова.При этом Родион Щедрин соединяет творческую работу с административной — он долгие годы возглавлял Союз композиторов и активно помогал молодым музыкантам. Многие знали, что к мэтру всегда можно было обратиться за советом — он выслушает, подумает и попробует найти выход.Память и наследиеПлисецкая часто говорила, что ее муж — гений и у него нет никаких недостатков. Притом что самому Щедрину порой приходилось мириться со вспыльчивым и импульсивным характером Майи. Они практически никогда не ссорились, Родион Константинович всегда дарил жене цветы.Но лучшим подарком была музыка, которую он сочинял постоянно: творческую активность Щедрин сохранял до преклонного возраста.Они были страстными болельщиками — даже незадолго до смерти Майи супруги вместе смотрели любимый футбол. Уход жены стал для Щедрина ударом, который он переживал невероятно тяжело. Но не сдался — хотя теперь в его жизни появился еще один смысл: он стал хранителем памяти Плисецкой.Одним из самых трогательных и значимых его поступков стала передача в дар Театральному музею имени Бахрушина их квартиры на Тверской. Теперь там филиал музея — где можно увидеть личные вещи, фотографии Плисецкой, совместные архивы, а также личный кабинет композитора. Теперь, с уходом Щедрина, этот музей становится уникальным памятником великой паре. И одновременно — музыке Родиона Щедрина, которая вместила в себя и его страсть, и его любовь, и его жизненную позицию, неотделимую от большого творческого пути.

