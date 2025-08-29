https://ria.ru/20250829/muzhchina-2038241922.html
В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля
В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля в Белгородской области, у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Зозули Борисовского района от удара дрона возле автомобиля ранен мужчина. У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.
