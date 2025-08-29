https://ria.ru/20250829/muzhchina-2038241922.html

В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля

В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля - РИА Новости, 29.08.2025

В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля

Мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля в Белгородской области, у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:36:00+03:00

2025-08-29T08:36:00+03:00

2025-08-29T08:36:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_b7382b14f720a1d94e22d01cc6223cca.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля в Белгородской области, у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Зозули Борисовского района от удара дрона возле автомобиля ранен мужчина. У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.

https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973988276.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков