В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля - РИА Новости, 29.08.2025
08:36 29.08.2025
В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля в Белгородской области, у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Зозули Борисовского района от удара дрона возле автомобиля ранен мужчина. У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.
белгородская область
Новости
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал после удара дрона возле автомобиля в Белгородской области, у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Зозули Борисовского района от удара дрона возле автомобиля ранен мужчина. У пострадавшего минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение грудной клетки и баротравма", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставляет его в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор
21 сентября 2024, 13:52
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
