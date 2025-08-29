Более 250 человек посетили музей "Мострансавто" в подмосковном Чехове

https://ria.ru/20250829/muzey-2038299482.html
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Музей истории автомобильного транспорта "Мострансавто" в подмосковном Чехове посетили более 250 человек с апреля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Музей истории автомобильного транспорта открыл свои двери с апреля 2025 года. Постоянная экспозиция автобусов, грузовых и легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства "История и современность" включает свыше 700 экспонатов. Например, есть ГАЗ-АА ("полуторка"), на которых доставляли продовольствие в Ленинград по Дороге жизни, автомобили "Победа", ЗиЛ-158, с которого началась история завода ЛиАЗ. В числе раритетов – кассовые аппараты, которые использовали в автобусах, форменная одежда водителей и кондукторов и многое другое. Выставка начала формироваться с 2001 года, фонд продолжает пополняться. Свою лепту внес и генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров. Он передал в музей коллекцию единых проездных билетов 1961 года. Любители истории приглашаются по адресу: городской округ Чехов, деревня Манушкино, территория "Промзона-Манушкино", владение 2. В будние дни с 9:00 до 16:00. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону. Для жителей и гостей региона посещение выставки и экскурсия проводятся бесплатно.
