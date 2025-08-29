Рейтинг@Mail.ru
Более 250 человек посетили музей "Мострансавто" в подмосковном Чехове - РИА Новости, 29.08.2025
Новости Подмосковья
 
12:28 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/muzey-2038299482.html
Более 250 человек посетили музей "Мострансавто" в подмосковном Чехове
2025-08-29T12:28:00+03:00
2025-08-29T12:28:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
чехов
ленинград
андрей майоров ("россети")
мострансавто
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154957/49/1549574997_0:103:1500:947_1920x0_80_0_0_3cb0c706453daaf26dcd4357f5d3d5d7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Музей истории автомобильного транспорта "Мострансавто" в подмосковном Чехове посетили более 250 человек с апреля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Музей истории автомобильного транспорта открыл свои двери с апреля 2025 года. Постоянная экспозиция автобусов, грузовых и легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства "История и современность" включает свыше 700 экспонатов. Например, есть ГАЗ-АА ("полуторка"), на которых доставляли продовольствие в Ленинград по Дороге жизни, автомобили "Победа", ЗиЛ-158, с которого началась история завода ЛиАЗ. В числе раритетов – кассовые аппараты, которые использовали в автобусах, форменная одежда водителей и кондукторов и многое другое. Выставка начала формироваться с 2001 года, фонд продолжает пополняться. Свою лепту внес и генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров. Он передал в музей коллекцию единых проездных билетов 1961 года. Любители истории приглашаются по адресу: городской округ Чехов, деревня Манушкино, территория "Промзона-Манушкино", владение 2. В будние дни с 9:00 до 16:00. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону. Для жителей и гостей региона посещение выставки и экскурсия проводятся бесплатно.
московская область (подмосковье)
чехов
ленинград
© РИА Новости / Александр ВильфГородские автобусы компании "Мострансавто"
Городские автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Городские автобусы компании "Мострансавто". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Музей истории автомобильного транспорта "Мострансавто" в подмосковном Чехове посетили более 250 человек с апреля 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Музей истории автомобильного транспорта открыл свои двери с апреля 2025 года. Постоянная экспозиция автобусов, грузовых и легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства "История и современность" включает свыше 700 экспонатов. Например, есть ГАЗ-АА ("полуторка"), на которых доставляли продовольствие в Ленинград по Дороге жизни, автомобили "Победа", ЗиЛ-158, с которого началась история завода ЛиАЗ. В числе раритетов – кассовые аппараты, которые использовали в автобусах, форменная одежда водителей и кондукторов и многое другое.
Выставка начала формироваться с 2001 года, фонд продолжает пополняться. Свою лепту внес и генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров. Он передал в музей коллекцию единых проездных билетов 1961 года.
Любители истории приглашаются по адресу: городской округ Чехов, деревня Манушкино, территория "Промзона-Манушкино", владение 2. В будние дни с 9:00 до 16:00. Посетить музей можно по предварительной записи по телефону. Для жителей и гостей региона посещение выставки и экскурсия проводятся бесплатно.
 
