Музеи Московского Кремля готовят выставку в Омане

Музеи Московского Кремля готовят выставку в Омане - РИА Новости, 29.08.2025

Музеи Московского Кремля готовят выставку в Омане

Музеи Московского Кремля готовят выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Омане в декабре, а также планируют в будущем еще 2-3... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Музеи Московского Кремля готовят выставку "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния" в Омане в декабре, а также планируют в будущем еще 2-3 новых совместных проекта с Китаем, сообщила генеральный директор музея Елена Гагарина. "Завершение выставочного сезона 2025 года для нас будет ознаменовано важнейшим зарубежным проектом, который мы делаем в национальном музее Султаната Оман, - это выставка, которая посвящена восточному оружию русских государей, "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния"", - заявила Гагарина на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она отметила, что выставка стала второй частью обменного проекта с Оманом, первая часть была представлена в прошлом году, когда выставка серебра и парадного оружия Омана проводилась в России. Предстоящий проект откроется 3 декабря и продлится до 3 апреля 2026 года. Гагарина отметила, что международное сотрудничество сейчас довольно затруднено, и подчеркнула, что музей не работает с недружественными странами. Однако в планах есть новые зарубежные проекты, в том числе с Китаем. "У нас в перспективе есть планы на следующий год открыть две выставки в Китае, или даже три. Мы ведем переговоры о дальнейшем показе китайских коллекций здесь в Кремле", - добавила она. Также Гагарина рассказала, что музей планирует в ближайшее время, уже 2 сентября открыть выставку "За труды на благо Отечества. Награды России" в Хабаровске, посвященную празднованию юбилея Победы в Приморском крае. В экспозиции будут представлены награды как времен Петра Первого, так и учрежденные во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в октябре в Москве откроется выставка "Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность", посвященную церемонии прощания с царем, а в Челябинске проект "Царь и патриарх", раскрывающая тему взаимоотношения русских царей и патриархов 17 века.

