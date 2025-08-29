Ефимов: в Мневниковской пойме в рамках МаИП построят офисы и спорткомплекс

https://ria.ru/20250829/moskva-2038206040.html
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Власти Москвы выделили девелоперам около 10 гектаров земли в аренду для строительства офисов и спортивного комплекса в Мневниковской пойме, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Мневниковской пойме продолжается активное градостроительное развитие. Здесь возводят новый район с современной инфраструктурой и двумя кластерами: спортивным и общественно-деловым. С начала 2025 года девелоперам выделено почти 10 гектаров земли для реализации трех масштабных инвестиционных проектов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города уточнил, что на выделенных земельных участках планируется возвести многофункциональные центры и спортивный комплекс примерно на 130 тысяч "квадратов".На двух участках площадью 3,8 гектара появятся деловые центры, где разместятся не только офисы, но и заведения общепита, магазины, отделы банков и сервисы, отмечается в сообщении градкомплекса. Также на 6 гектарах планируется построить Центр подготовки российских сборных по футболу, который будет включать в себя четыре футбольных поля и два корпуса.
