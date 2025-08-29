Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков - РИА Новости, 29.08.2025
09:37 29.08.2025 (обновлено: 10:39 29.08.2025)
В МВД рассказали, как мошенники обманывают подростков
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мошенники обманывают детей и подростков в пять этапов, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Пять этапов. &lt;...&gt; Выбор цели: дети и подростки — в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке", — говорится в посте ведомства.На третьем этапе злоумышленники используют давление и изоляцию: подключают "следователя" и угрожают арестовать родителей. Затем они переводят общение в Telegram и запрещают ребенку говорить с семьей. На четвертом этапе мошенники принуждают к действиям, например, просят "перевести средства на безопасный счет", "задекларировать", "пройти проверку". В итоге преступник получает деньги, блокирует жертву и исчезает, указали в управлении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мошенники обманывают детей и подростков в пять этапов, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Пять этапов. <...> Выбор цели: дети и подростки — в зоне риска. Мошенники ищут их в соцсетях, играх, чатах. Завоевание доверия: представляются "курьером", "техподдержкой" или "учителем". Создают срочную ситуацию: "аккаунт заблокирован", "ошибка в доставке", — говорится в посте ведомства.
На третьем этапе злоумышленники используют давление и изоляцию: подключают "следователя" и угрожают арестовать родителей. Затем они переводят общение в Telegram и запрещают ребенку говорить с семьей.
На четвертом этапе мошенники принуждают к действиям, например, просят "перевести средства на безопасный счет", "задекларировать", "пройти проверку". В итоге преступник получает деньги, блокирует жертву и исчезает, указали в управлении.
