Игорь Моргулов: Китай полностью осознает первопричины украинского конфликта

Россия и Китай осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений, сегодня никакие действия недружественных сил не могут остановить развитие российско-китайского сотрудничества. Об актуальной позиции Пекина в отношении урегулирования украинского кризиса, ожиданиях от исторического саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, перспективах развития двусторонней торговли и делового сотрудничества в условиях санкционного давления Запада, а также попытках некоторых сил вбить клин в российско-китайскую дружбу в интервью РИА Новости в преддверии поездки президента России Владимира Путина в Китай рассказал посол России в КНР Игорь Моргулов.– В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.В торжествах будет участвовать президент России Владимир Путин. Какие у Вас ожидания от предстоящей встречи лидеров России и Китая? Подписание каких документов планируется?– Взаимная поддержка праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и Победы над милитаристской Японией в Пекине – важная личная договоренность Владимира Путина и Си Цзиньпина, отражающая высокий уровень двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, демонстрирующая историческое боевое братство наших народов. Как емко высказался на этот счет президент России, "мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас".Российский лидер прибудет в Китай не только для участия в многосторонних мероприятиях – саммите ШОС в Тяньцзине и военном параде в Пекине – он проведет с председателем КНР полноформатные переговоры, в ходе которых предполагается обстоятельно обсудить важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. В случае достижения важных договоренностей между ведомствами и крупными компаниями двух стран об этом будет объявлено по итогам встречи лидеров. Насколько мне известно, ведется работа по подготовке к подписанию ряда соглашений по крупным проектам в области двусторонней практической кооперации.– Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 31 августа – 1 сентября в китайском Тяньцзине. По словам китайской стороны, он станет крупнейшим в истории организации. Какие у Вас ожидания от предстоящего саммита? Ожидает ли Россия дальнейшего роста роли ШОС в современном мире?– Тяньцзиньская встреча глав государств-членов ШОС – уже 25-я по счету – обещает стать важной вехой в развитии организации. Ожидается обстоятельная и откровенная дискуссия по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе о том, как потенциал ШОС может быть задействован в их решении. Лидерам предстоит комплексно рассмотреть вопросы расширения практического взаимодействия сторон, дальнейшего повышения эффективности деятельности организации. В общей сложности на саммите планируется утвердить около 20 решений и документов. Прежде всего речь идет о Тяньцзиньской декларации и обновленной Стратегии развития ШОС до 2035 года, которые станут своего рода "дорожной картой" сотрудничества стран объединения на ближайшую и долгосрочную перспективы. Государства-члены поддержали российскую инициативу о принятии Заявления в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и создания ООН. Эти памятные даты – важный повод напомнить о решающем вкладе стран и народов ШОС в разгром германского фашизма и японского милитаризма, формирование послевоенной международной системы. На утверждение руководителей будут вынесены также тематические документы, призванные придать импульс многостороннему взаимодействию в самых разных областях: борьба с новыми вызовами и угрозами, поддержка многосторонней торговой системы, углубление практической кооперации в сферах науки и техники, искусственного интеллекта, цифровой экономики, "зеленой" промышленности, инвестиционного партнерства. Кроме того, мы ожидаем фундаментальных решений в интересах модернизации механизмов ШОС по обеспечению региональной безопасности.Наряду с заседанием Совета глав государств-членов ШОС будет организована встреча в формате ШОС+, нацеленная на углубление стратегического диалога Организации с внешними игроками. Мероприятие объединит лидеров порядка 30 стран и многосторонних объединений, уже имеющих партнерские связи с ШОС или стремящихся к расширению взаимовыгодных контактов.Укрепление потенциала и международных позиций ШОС – это объективная данность, которая в полной мере отражена в текущей Концепции внешней политики Российской Федерации. Видим в организации один из центров "стягивания" евразийского континента, его преобразования в общее пространство мира, стабильности, развития и взаимного доверия. Ведущаяся в рамках ШОС работа осуществляется на принципах равноправия, консенсуса, баланса интересов, взаимной выгоды, уважения к многообразию культур, стремления избегать недружественных шагов по отношению друг к другу, ненаправленности против третьих стран.Думаю, что именно этими характеристиками, наличием консолидирующей повестки для стран мирового большинства и позитивной альтернативы блоковому, конфликтному мышлению обусловлена растущая притягательность ШОС для других партнеров. На что указывают многочисленные заявки государств, в том числе расположенных за пределами Евразии. В целом, не возникает сомнений, что итоги предстоящего Тяньцзиньского саммита будут способствовать дальнейшему укреплению ШОС в качестве одного из стержневых факторов современных международных отношений, диверсификации горизонтов и географического охвата практической кооперации в интересах обеспечения безопасности и устойчивого экономического роста всех членов большой шосовской семьи.– Лидеры России и США провели встречу на Аляске, затем состоялась встреча Трампа с Зеленским и представителями ЕС. Следили ли в Пекине за ходом переговоров? Поступали ли предложения о проведении в Китае дальнейших встреч по урегулированию украинского конфликта?– Как хорошо известно, Пекин занимает четкую и последовательную позицию по украинскому вопросу, заключающуюся в поддержке усилий, способствующих политико-дипломатическому урегулированию кризиса, активно участвует в работе группы "Друзей мира на Украине", созданной на площадке ООН представителями Глобального Юга. Весьма важно, что в Китае в полной мере осознают исторический контекст и первопричины конфликта, без устранения которых невозможно его долгосрочное и окончательное разрешение. При этом важно сказать, что китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях.– Вы упомянули о группе "Друзей мира". Китайская сторона неоднократно призывала продвигать ее роль в урегулировании украинского кризиса. Остается ли актуальной работа данной платформы в свете начавшегося переговорного процесса? Какой вклад она может внести в процесс мирного урегулирования?– Мы отмечаем конструктивный настрой членов группы в отношении процесса урегулирования украинского конфликта, резко контрастирующий с конфронтационным подходом ряда европейских стран. В русле налаженной двусторонней координации российская сторона проинформировала об итогах саммита в Анкоридже партнеров, некоторые из которых являются членами группы, в том числе, конечно, ее сопредседателей – Китай и Бразилию.Считаем важным, чтобы участники этого формата в своей работе сохраняли объективность, учитывали первопричины кризиса вокруг Украины, руководствовались принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Безусловно, рассчитываем на поддержку группой наметившегося после встречи лидеров России и США на Аляске прогресса в поиске решения украинской проблемы.– Страны Запада продолжают оказывать давление на китайские компании и банки за так называемые "связи с Россией". Наблюдается ли массовый отказ китайских компаний от сотрудничества с Россией? Сказываются ли на товарообороте Российской Федерации и КНР попытки отдельных государств вмешаться в двустороннее торгово-экономическое сотрудничество?– Никакие действия недружественных сил, которые открытым текстом заявляют о своих намерениях нанести вред благосостоянию наших народов, не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества. И мы, и наши китайские друзья с полным на то основанием рассматриваем западные санкции как абсолютно нелегитимные. Цель таких незаконных ограничений – сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса, а заодно и вбить клин между нашими странами.С пониманием относимся к тому, что отдельные китайские экономоператоры проявляют осторожность и стремятся обезопасить себя от "санкционной дубины". Однако речи об отказе от сотрудничества с Россией здесь никогда не шло и не идет. Напротив, мы четко видим готовность партнеров продолжать совместную работу. У Москвы и Пекина есть полное взаимопонимание в том, что наши страны, являющиеся крупнейшими соседями с протяженной границей и взаимодополняющими экономиками, нужны друг другу.Россия и Китай осознанно сделали выбор в пользу дружественных и взаимовыгодных отношений, последовательно углубляют деловое взаимодействие во всех сферах. Успешность выбранного пути в том числе подтверждают высокие показатели двустороннего товарооборота, который уже два года подряд превышает 240 миллиардов долларов США.– Одной из главных новостных тем последних месяцев была "война пошлин" между Пекином и Вашингтоном. На ваш взгляд, какие возможности для российского бизнеса на китайском рынке открываются на фоне обострения торговых противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира?– Российско-китайские экономические связи уже многие десятилетия строятся на рыночных принципах и, как говорят в Китае, основываются на взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. Это по сути означает, что мы живем в условиях рынка, который, как известно, регулируется законами спроса и предложения и пустоты не приемлет. Если бизнесмены видят для себя открывающиеся ниши, то быстро находят возможности для их заполнения.Так, после ухода из России ряда западных компаний китайские предприниматели смогли достаточно оперативно предложить нам в нужных объемах свою продукцию. Равно как и отечественные экспортеры сумели эффективно переориентировать товарные потоки на Китай, еще более укрепив свои позиции на местном рынке. В результате за последние три года объем взаимной торговли вырос на значительные 67%. Ситуация с "тарифной войной", развязанной Вашингтоном, также создает новые возможности для российского бизнеса в КНР. Не вдаваясь в детали, скажу, что работа по выявлению взаимовыгодных направлений для кооперации уже активно ведется. При этом подчеркну, что наша главная задача – не поиск конъюнктурных возможностей, которые быстро появляются и могут так же быстро исчезнуть на фоне турбулентной ситуации в мировом хозяйстве, а долгосрочное планирование торгово-экономической кооперации. В этой работе ключевую роль играет разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, позволяющий на системной основе выстраивать повестку нашего практического взаимодействия.– Начало переговоров о мире между Россией и Украиной внушает осторожный оптимизм бизнесу наших стран. Ожидаете ли вы улучшения российско-китайских контактов в банковском секторе? Смогут ли восстановиться двусторонние трансграничные платежи в том объеме, в каком они существовали до введения западных санкций в отношении Российской Федерации в банковском секторе?– Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков. Несмотря на введение Западом рестрикций, которые, повторюсь, ни Москва, ни Пекин не признают, контакты в банковской сфере не встали на паузу. Не прекратились и трансграничные платежи, они лишь переформатировались – наши страны успешно перешли на взаиморасчеты в рублях и юанях, доля которых в двусторонней торговле составляет порядка 95%, а также продолжают расширять сеть корреспондентских счетов в национальных валютах. Определенные сложности, конечно же, имели место, однако за счет эффективной двусторонней координации нам удалось обеспечить устойчивость как финансового взаимодействия, так и экономической кооперации в целом.При этом мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере. В этом плане нашим странам есть, что предложить – Россия, как известно, продвигает свою Систему передачи финансовых сообщений, у китайских партнеров – собственная трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие российские банки. Выдвинут ряд профильных инициатив в рамках БРИКС. Убежден, что с учетом значимости данной проблематики интенсивность такой совместной работы со временем будет только возрастать.– В последние несколько месяцев, согласно статистике Главного таможенного управления КНР, объем товарооборота между Россией и Китаем снижается. С чем связано сокращение объемов двусторонней торговли в этом году? Ожидаете ли вы изменения динамики до конца года? Как идет работа по наращиванию несырьевого экспорта в Китай?– Действительно, по данным китайской таможни в январе-июле текущего года объем российско-китайской торговли уменьшился на 8,1% до 125,8 миллиарда долларов США. Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов. Впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках.По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях. Есть объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек, требующие "расшивки" узкие места в логистике и так далее. Вместе с тем, убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия. При этом важно, что практическую кооперацию едва ли стоит оценивать только сквозь призму товарообменной статистики, необходимо принимать во внимание общую картину экономического сотрудничества, включая ее важнейший – инвестиционный – компонент. Ведь базу для расширения товарооборота формируют именно совместные проекты в самых различных конкретных областях.На сегодняшний день в портфеле профильной двусторонней межправкомиссии порядка 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 млрд долл. по широкому спектру направлений, в том числе в автомобилестроении, черной и цветной металлургии, химии, лесопереработке, целом ряде высокотехнологичных отраслей. Двусторонняя кооперация давно вышла за рамки энергетики, которая сама по себе является весьма технологичной, науко- и капиталоемкой сферой. Отдельно отмечу работу "Российского экспортного центра", активно занимающегося продвижением на рынок Китая отечественных несырьевых товаров, прежде всего продуктов питания и сельхозпродукции. Организуемые РЭЦ фестивали-ярмарки "Сделано в России", очередной из которых проходит в эти дни в Пекине, а также формируемая в городах Китая сеть национальных павильонов с российской продукцией уже стали здесь весьма популярными.– В мае президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Как развивается сотрудничество Москвы и Пекина в этой области? Стоит ли ждать появления китайских новинок на российском автомобильном рынке в ближайшее время?– Говоря о китайской автомобильной промышленности важно отметить, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП. С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние пять лет вырос в шесть раз до почти 6,5 миллиона единиц. В результате Китай стал крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым. Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение.Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов. Модельный ряд – весьма разнообразен и, думаю, будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений потребителей. При этом подчеркну, что двустороннее сотрудничество не ограничивается поставками готовой продукции – активно развивается промышленная кооперация. Показательный пример – автозавод компании Great Wall в Тульской области, который по объемам выпуска машин занимает второе место в России, уступая только "АвтоВАЗу". Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты.– Первый вице-премьер правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил в интервью РИА Новости, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса. По его словам, отрабатывать технологии на Луне планируется с китайскими партнерами. Как продвигается сотрудничество Российской Федерации и Китая в космосе?– Многоплановое сотрудничество в области космоса – важная часть российско-китайского стратегического взаимодействия. Его отличительными чертами являются высокая степень доверительности и ненаправленность против интересов других космических держав. Москва и Пекин с единых позиций выступают за мирное освоение космического пространства на основе международного космического права и уставных документов ООН, активно продвигают профильное взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС.В числе ключевых приоритетов совместной работы – реализация российско-китайского межправсоглашения о создании международной научной лунной станции и дальнейшая интернационализация данного проекта. Российской стороной рассматривается возможность разработки ядерной энергетической установки, предназначенной для запуска на Луну и обеспечения станции электроэнергией в период после 2030 года. Профильные организации наших двух стран ведут технические консультации на этот счет.Применительно к освоению Луны хотел бы также отметить предоставление нам китайскими друзьями возможности размещения российской полезной нагрузки на космических аппаратах "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8", запланированных к запуску на спутник Земли в 2026 и 2028 годах соответственно.Продвигается двустороннее взаимодействие в области изучения Венеры и Марса, астероидов и потенциально опасных космических объектов, организована проработка предложений по борьбе с космическим мусором. На системной основе осуществляется сопряжение глобальных навигационных спутниковых систем "ГЛОНАСС" и "Бэйдоу", в интересах чего совершенствуется соответствующая наземная космическая инфраструктура.В целом убежден, что нашим странам суждено совместно вписать еще немало ярких страниц в историю освоения человечеством космического пространства.– Туристические обмены между Россией и Китаем после пандемии коронавируса становятся все более интенсивными. Ожидаются ли какие-либо визовые послабления между двумя странами, чтобы увеличить взаимные потоки туристов?– Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России: за 2023 год КНР посетило около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек. Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут еще больше.Успешно реализуется соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз. В настоящее время профильные структуры России и Китая работают над внесением изменений в Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках с целью создания еще более благоприятных условий для взаимных путешествий.Должен сказать, что существенное влияние на динамику двусторонних туристических обменов оказало внедрение в России системы выдачи электронных виз – китайских граждан привлекают простота оформления и удобство подачи заявления, продолжительный срок действия со дня ее выдачи – до 120 суток – и право находиться в России до 30 дней. Приведу немного статистики: из выданных за восемь месяцев 2025 года 530 тысяч электронных виз на первом месте стоит Китай (220 тысяч), затем Германия (44 тысяч) и ОАЭ (42 тысячи).Отмечу также, что в последние годы портрет китайского туриста сильно изменился. Если до пандемии в нашу страну приезжали в основном пожилые семейные пары, то сейчас в Россию активно едет китайская молодежь, которая все больше интересуется нашей культурой и историей, уникальными природными достопримечательностями.

