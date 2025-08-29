https://ria.ru/20250829/morgulov-2038230866.html
Посол заявил о невозможности остановить сотрудничество России и Китая
россия
китай
игорь моргулов
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Никакие действия недружественных сил не способны остановить развитие сотрудничества между Россией и Китаем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Никакие действия недружественных сил, которые открытым текстом заявляют о своих намерениях нанести вред благосостоянию наших народов, не способны остановить поступательное развитие российско-китайского практического сотрудничества", - сказал дипломат.
Посол заявил о невозможности остановить сотрудничество России и Китая
