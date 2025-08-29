https://ria.ru/20250829/mironov-2038227776.html
Миронов предложил ввести систему скидок на отечественные промтовары
Миронов предложил ввести систему скидок на отечественные промтовары - РИА Новости, 29.08.2025
Миронов предложил ввести систему скидок на отечественные промтовары
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в РФ систему скидок на... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T04:15:00+03:00
2025-08-29T04:15:00+03:00
2025-08-29T04:15:00+03:00
экономика
россия
китай
сергей миронов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в РФ систему скидок на отечественные промышленные товары. "Нужны социальные полки с доступным продтоварами, где не менее 10% занимает продукция региональных производителей. Кроме того, в магазинах должна быть полка бесплатной передачи продовольствия нуждающимся", - сказал Миронов. По мнению лидера партии, формат специальных полок не подходит для непродовольственных товаров, ведь в настоящее время почти весь ассортимент промтоваров - от мелочей до крупной бытовой техники - сделан в КНР. "Конечно, нашим товарам пробиться трудно и надо им помогать. Но просто взять и собрать их в одном месте – это лишь создаст сложности покупателям и в итоге задумка сработает в минус", - добавил он. Миронов уточнил, что потребителя необходимо заинтересовать, например, специальными скидками на отечественные товары, а также при поддержке государства проводить промо-акции. Тогда "затея" законопроекта о "российской полке" обретет смысл, считает он. Во вторник Минпромторг РФ представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.
