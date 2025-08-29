Рейтинг@Mail.ru
Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными
21:19 29.08.2025
Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными
Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными - РИА Новости, 29.08.2025
Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными
Министерство обороны России доработало на своем сайте "Личный кабинет военнослужащего" для обратной связи с военными по различным вопросам, сообщил глава... РИА Новости, 29.08.2025
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
вооруженные силы рф
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны России доработало на своем сайте "Личный кабинет военнослужащего" для обратной связи с военными по различным вопросам, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов. На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о формировании механизма обратной связи заявителей с министерством обороны. "Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр. Он подчеркнул, что заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа. "С этой целью на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего". Кроме того, создан Военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна", - добавил Белоусов.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны России доработало на своем сайте "Личный кабинет военнослужащего" для обратной связи с военными по различным вопросам, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов.
На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о формировании механизма обратной связи заявителей с министерством обороны.
"Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр.
Он подчеркнул, что заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа.
"С этой целью на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего". Кроме того, создан Военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна", - добавил Белоусов.
