Минобороны доработало личный кабинет для обратной связи с военными

2025-08-29T21:19:00+03:00

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

вооруженные силы рф

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство обороны России доработало на своем сайте "Личный кабинет военнослужащего" для обратной связи с военными по различным вопросам, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов. На заседании коллегии МО РФ Белоусов рассказал о формировании механизма обратной связи заявителей с министерством обороны. "Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр. Он подчеркнул, что заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа. "С этой целью на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего". Кроме того, создан Военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна", - добавил Белоусов.

