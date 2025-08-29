Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 29.08.2025
Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 49-й армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. "Оператором разведывательного дрона было выявлено перемещение личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Разведданные были переданы на командный пункт, откуда поступила команда на уничтожение цели расчету ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии. Расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого воздействия по противнику. Двумя FPV-дронами оператор с позывным "Ямполь" обрушил вход в подвал здания. Далее специалист методично и точно сбросами уничтожил личный состав ВСУ, находившийся в подвале одноэтажного здания", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 49-й армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.
"Оператором разведывательного дрона было выявлено перемещение личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Разведданные были переданы на командный пункт, откуда поступила команда на уничтожение цели расчету ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии. Расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого воздействия по противнику. Двумя FPV-дронами оператор с позывным "Ямполь" обрушил вход в подвал здания. Далее специалист методично и точно сбросами уничтожил личный состав ВСУ, находившийся в подвале одноэтажного здания", - сообщили в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Подполье: в Киевской области сожгли немецкую самоходку Gepard
