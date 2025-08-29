https://ria.ru/20250829/minoborony-2038229355.html

Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 49-й армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. "Оператором разведывательного дрона было выявлено перемещение личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Разведданные были переданы на командный пункт, откуда поступила команда на уничтожение цели расчету ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии. Расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого воздействия по противнику. Двумя FPV-дронами оператор с позывным "Ямполь" обрушил вход в подвал здания. Далее специалист методично и точно сбросами уничтожил личный состав ВСУ, находившийся в подвале одноэтажного здания", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.

