Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 29.08.2025
Расчет БПЛА уничтожил боевиков ВСУ на правом берегу Днепра
29.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 29 авг - РИА Новости. Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов 49-й армии из состава группировки войск "Днепр" уничтожил скопление личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. "Оператором разведывательного дрона было выявлено перемещение личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Разведданные были переданы на командный пункт, откуда поступила команда на уничтожение цели расчету ударных БПЛА 49-й общевойсковой армии. Расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого воздействия по противнику. Двумя FPV-дронами оператор с позывным "Ямполь" обрушил вход в подвал здания. Далее специалист методично и точно сбросами уничтожил личный состав ВСУ, находившийся в подвале одноэтажного здания", - сообщили в оборонном ведомстве. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
