Активная фаза российско-монгольских военных учений завершилась
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Активная фаза совместных межвидовых российско-монгольских военных учений "Селенга-2025" в Бурятии завершилась, сообщило Минобороны РФ. "На полигоне "Бурдуны" в Республике Бурятия завершился этап с боевой стрельбой совместного межвидового российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что в этом году эскадрилья "Монгольский Арат" выполнила задачи совместно с коллегами из Монголии, которые впервые прибыли на территорию России для участия в учениях. Были задействованы самолеты Миг-29 и Су-25, вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24П. Генерал-майор Владимир Белявский, наблюдавший за ходом учений с российской стороны, заявил, что Россия и Монголия подготовились к учениям, поэтому особых трудностей не возникло. "Все прибыли уже подготовленными, как минимум на начальной стадии и даже, скажу, выше среднего. На текущий момент эта подготовка значительно повысилась. Общий уровень подготовки позволяет выполнять поставленные боевые задачи, что, надеюсь, мы сейчас продемонстрируем в ходе финального этапа проведения совместных межвидовых учений", - подчеркнул генерал-майор. Монгольский бригадный генерал Цэвэнхуу Буяндэлгэр в свою очередь сказал, что армия Монголии стремится перенять опыт ВС РФ. "Военнослужащие Монголии стремятся перенять боевой опыт у российских коллег, начиная от действий на уровне тактической группы и заканчивая навыками отдельных стрелков. Основной целью является своевременное освоение всех актуальных изменений в тактической подготовке, а также повышение уровня взаимодействия между подразделениями", - отметил монгольский генерал. Он добавил, что уровень организации учений оценивается как высокий, а сотрудничество между командованием Восточного военного округа и сухопутных войск Монголии прошло на должном уровне.
