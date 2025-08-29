https://ria.ru/20250829/minjust-2038384066.html
Минюст расширил реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, включая публициста Анатолия Несмияна (El Murid), сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, включая публициста Анатолия Несмияна (El Murid), сообщается на сайте ведомства. "Двадцать девятого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ю. С. Бобров, И. В. Везикко, О. Р. Кривцова, Е. А. Кротенко, Б. А. Кузнецов, а также А. Е. Несмиян (El Murid)", - говорится в сообщении.
