https://ria.ru/20250829/minjust-2038384066.html

Минюст расширил реестр иностранных агентов

Минюст расширил реестр иностранных агентов - РИА Новости, 29.08.2025

Минюст расширил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, включая публициста Анатолия Несмияна (El Murid), сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:47:00+03:00

2025-08-29T17:47:00+03:00

2025-08-29T17:47:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150896/26/1508962610_0:513:2629:1992_1920x0_80_0_0_ae55a1f7fec14ea233b578b42738f719.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, включая публициста Анатолия Несмияна (El Murid), сообщается на сайте ведомства. "Двадцать девятого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ю. С. Бобров, И. В. Везикко, О. Р. Кривцова, Е. А. Кротенко, Б. А. Кузнецов, а также А. Е. Несмиян (El Murid)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250827/inoagent-2037808986.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия