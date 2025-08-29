Минюст расширил реестр иностранных агентов

Рейтинг@Mail.ru
17:47 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, включая публициста Анатолия Несмияна (El Murid), сообщается на сайте ведомства. "Двадцать девятого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ю. С. Бобров, И. В. Везикко, О. Р. Кривцова, Е. А. Кротенко, Б. А. Кузнецов, а также А. Е. Несмиян (El Murid)", - говорится в сообщении.
© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов шесть человек, включая публициста Анатолия Несмияна (El Murid), сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать девятого августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ю. С. Бобров, И. В. Везикко, О. Р. Кривцова, Е. А. Кротенко, Б. А. Кузнецов, а также А. Е. Несмиян (El Murid)", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Актрису Троянову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
27 августа, 11:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
