Жизнь можно продлить на годы: советы патриарха отечественной кардиологии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Знаменитый кардиолог Ренат Сулейманович Акчурин оставил значимый след в истории медицины. Имя доктора стало широко известно, когда он буквально спас первого президента России Бориса Ельцина, проведя ему сложнейшую операцию. Врач оставил после себя не только светлую память, но и практические рекомендации, как сохранить бодрость и здоровье до преклонных лет."Боевое крещение" в ПеруРенат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане Узбекской ССР в семье школьных учителей. Боевое крещение в качестве хирурга он принял еще во время учебы в 1-м Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова.В 1970-м под Лимой произошло крупное землетрясение, которое привело к многочисленным жертвам и разрушениям, уничтожив десятки поселков и деревень. На помощь в Перу была отправлена группа медиков, среди них оказался студент четвертого курса Акчурин. После многочасового перехода через горный перевал медицинский отряд добрался до эпицентра разрушений. С минимальным набором инструментов в полевых условиях молодой врач спасал своих первых пациентов.Это потом будут уникальные операции, когда микрохирург восстанавливал пальцы, руки и ноги после ампутации в результате травм. Удивительно, но даже музыканты, которым "пришивали" конечности, продолжали играть. Однако перуанский опыт запомнился Ренату Сулеймановичу сильнее всего.Сердце президентаСреди множества успешных операций особняком стоит коронарное шунтирование сердца первому президенту России Борису Ельцину.Публично врачи говорили о двухпроцентном риске, но после операции признали: шансы на положительный исход были 50 на 50. Несмотря на огромную ответственность, Ренат Сулейманович согласился провести операцию.Сердце президента перестало биться и получало питание от искусственного источника в течение 68 минут. После медицинского вмешательства Борис Николаевич прожил еще более десяти лет.В знак благодарности профессор попросил для своих сотрудников, которые тогда жили в коммуналках, выделить отдельные квартиры.Умеренные физические нагрузки — путь к долголетиюРенат Сулейманович скончался в октябре 2024 года. Автор более 300 научных публикаций оставил после себя богатое наследие, в том числе множество полезных советов для людей всех возрастов, как правильно поддерживать здоровье.Профессор считал, что не нужно гнаться за экстремальными нагрузками, марафонами и бесконечными приседаниями. Все, что действительно необходимо, — регулярная умеренная физическая активность. Идея, которую высказывал врач, проста: тело человека устроено так, что оно любит движение, но ненавидит стресс и перегрузки.Не нужно бежать за рекордами, главное — умеренное движение каждый день. Ходьба пешком, велосипед, легкая гимнастика — все это работает и дает прекрасный результат.Сидение за компьютером нас убиваетПо мнению профессора, колоссальный фактор риска для здоровья — малоподвижный образ жизни. Сегодня каждый третий человек проводит большую часть дня сидя за компьютером, пытаясь компенсировать это разовыми посещениями фитнес-клубов.Но этого недостаточно: наши внутренние органы, сосуды и суставы любят ежедневное равномерное движение, подчеркивал врач. Даже 30-40 минут ходьбы каждый день способны радикально улучшить самочувствие, уровень энергии и существенно замедлить процессы старения, и это, по мнению Акчурина, работает лучше, чем истеричные марафоны раз в месяц.Правильное питание поможет сохранить бодростьОднако здоровье сердца — это не только движение. Вторым краеугольным камнем для долгой и активной жизни является питание. И тут Ренат Акчурин дает простые, но строгие рекомендации:— необходимо снизить потребление животных жиров, меньше есть жирное мясо и сливочное масло;— больше потреблять овощей и фруктов, которые дают клетчатку, витамины, антиоксиданты, — все это сильно помогает сердцу;— контролировать потребление углеводов: хлеб из твердых сортов пшеницы вместо белого, макароны из твердой муки вместо обычных;— потребление сахара свести к минимуму — профессор советовал заменить сладости на мед, но не больше пары ложек в неделю;— устраивать разгрузочные дни: раз в неделю можно есть меньше, отдавая преимущество овощам и фруктам, — это даст телу отдых и чистку от лишнего.Акчурин подчеркивал: эти принципы универсальны для любого возраста. Никогда не поздно начать использовать советы патриарха медицины. Главное — умеренность и внимание к сигналам своего тела. Тогда эти простые советы помогут сохранить здоровье на долгие годы.

