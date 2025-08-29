https://ria.ru/20250829/makhachkala-2038424853.html

Стрелявшего в торговом центре в Махачкале доставили в полицию

Установлен стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, он доставлен в полицию, сообщила РИА Новости, 29.08.2025

МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Установлен стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, он доставлен в полицию, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.Ранее Гариева рассказала, что в пятницу вечером рядом с ТЦ "Этажи" в Махачкале между двумя мужчинами случился словесный конфликт из-за того, что один из них якобы "излишне заинтересованного" посмотрел на жену второго. Оскорбившийся супруг достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, но ни в кого не попал. Обошлось без пострадавших."Мужчина, стрелявший из травмата в ТЦ в Махачкале и, к счастью, никуда не попавший, полицейскими установлен и доставлен в Ленинский ОВД… По информации МВД Дагестана, доставленному в отдел полиции мужчине, 35-летнему жителю Магарамкентского района, вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)", – написала Гариева.Вместе с тем, представитель МВД уточнила, что женщина, на которую "неправильно" посмотрел прохожий, была облачена не в никаб (женская одежда в исламе, закрывающая лицо за исключением глаз), как сообщалось ранее, а в хиджаб (женская одежда, закрывающая голову и шею, но оставляющая лицо открытым).

