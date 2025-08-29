Рейтинг@Mail.ru
Стрелявшего в торговом центре в Махачкале доставили в полицию - РИА Новости, 29.08.2025
22:36 29.08.2025 (обновлено: 23:19 29.08.2025)
Стрелявшего в торговом центре в Махачкале доставили в полицию
Установлен стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, он доставлен в полицию, сообщила РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:36:00+03:00
2025-08-29T23:19:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
махачкала
республика дагестан
россия
© Кадр видео из соцсетейНа месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ "Этажи" в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале
На месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ Этажи в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
На месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ "Этажи" в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Установлен стрелявший возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого мужчины на его жену, он доставлен в полицию, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее Гариева рассказала, что в пятницу вечером рядом с ТЦ "Этажи" в Махачкале между двумя мужчинами случился словесный конфликт из-за того, что один из них якобы "излишне заинтересованного" посмотрел на жену второго. Оскорбившийся супруг достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, но ни в кого не попал. Обошлось без пострадавших.
"Мужчина, стрелявший из травмата в ТЦ в Махачкале и, к счастью, никуда не попавший, полицейскими установлен и доставлен в Ленинский ОВД… По информации МВД Дагестана, доставленному в отдел полиции мужчине, 35-летнему жителю Магарамкентского района, вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)", – написала Гариева.
Вместе с тем, представитель МВД уточнила, что женщина, на которую "неправильно" посмотрел прохожий, была облачена не в никаб (женская одежда в исламе, закрывающая лицо за исключением глаз), как сообщалось ранее, а в хиджаб (женская одежда, закрывающая голову и шею, но оставляющая лицо открытым).
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
30 июля, 16:34
 
