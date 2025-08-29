Рейтинг@Mail.ru
18:41 29.08.2025
РЭЦ открыл магазин и выставочную площадку "Сделано в России" в Тяньцзине
Символика международного экспортного форума "Сделано в России"
Символика международного экспортного форума "Сделано в России". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Открытие региональной точки продвижения российского национального павильона и магазина розничных продаж под брендом "Сделано в России" состоялось 29 августа в китайском городе Тяньцзин, сообщает центр.
"Проект реализован Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ) в рамках программы продвижения отечественной продукции за рубежом. Событие состоялось в рамках одноименного фестиваля-ярмарки, который проходит 28-30 августа в Пекине и включает розничные продажи российских товаров, культурно-массовые мероприятия, а также деловую программу для российских и китайских компаний", - говорится в сообщении.
В магазине и выставочной зоне павильона площадью более 200 квадратных метров будет представлено более 1000 товаров от более 100 российских производителей. В магазине доступен к покупке широкий ассортимент российских товаров, включая кондитерские изделия, молочные товары, бакалею и продукцию бытовой химии.
"Открытие магазина в Тяньцзине – часть программы по открытию сети фирменных магазинов "Сделано в России" по всему Китаю и продвижению российских товаров на этом большом рынке. Мы создаем дополнительные каналы сбыта и помогаем бизнесу выходить на международные рынки. Теперь все больше китайских потребителей могут напрямую оценить качество российских товаров", – сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Запуск магазина состоялся в рамках программы "Организация и развитие магазинов (полок в магазинах) розничной торговли российской продукции "Сделано в России" в иностранных государствах" и в рамках масштабирования проекта российского национального павильона в Китае. Уже семнадцать торговых точек работают под брендами "Сделано в России" и "Российский национальный павильон" на территории Китая.
Такие павильоны открыты в 6 странах: в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии. Российские компании, прошедшие отбор для участия в программе павильонов, получают поддержку РЭЦ в поиске партнеров, продвижении и организации продаж, а также другую помощь, необходимую для организации поставок.
 
