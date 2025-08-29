Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей

https://ria.ru/20250829/lotereya-2038296998.html

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив билет на подаренные дочерью деньги, рассказали РИА Новости в "Столото"."Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) — она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей", — сообщила пресс-служба распространителя лотерей.Там пояснили, что билет новой серии, посвященной главной лотерее страны — "Русскому лото", женщина купила за тысячу рублей на деньги, которые дочь подарила ей на день рождения.Сама победительница рассказала, что дочь в качестве подарка оплатила два билета моментальной лотереи. Первый выигрыша не принес, но второй оказался счастливым. Сперва Елена не поверила, что выиграла 120 миллионов, и подумала, что это шутка, которую устроила ей дочь — студентка колледжа культуры и искусств.Елена живет вместе с младшей дочерью и мужем. У них десять кошек и четыре собаки, которых она когда-то спасла. Она работает биологом в бактериологическом центре, а также участвует в деятельности общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" и помогает городскому детскому интернату. Часть выигранных денег женщина намерена потратить на помощь детям из интерната. По ее словам, ее стремление помогать другим и притянуло лотерейную удачу.Кроме того, Елена исполнит свою мечту — отправится в путешествие на Камчатку.

