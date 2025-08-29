Рейтинг@Mail.ru
Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/lotereya-2038296998.html
Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей
Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей - РИА Новости, 29.08.2025
Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей
Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив билет на подаренные дочерью деньги, рассказали... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T12:21:00+03:00
2025-08-29T12:21:00+03:00
орловская область
камчатка
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001751463_0:199:3077:1930_1920x0_80_0_0_3554f63d07e2087ab0e04f133eef7104.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив билет на подаренные дочерью деньги, рассказали РИА Новости в "Столото"."Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) — она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей", — сообщила пресс-служба распространителя лотерей.Там пояснили, что билет новой серии, посвященной главной лотерее страны — "Русскому лото", женщина купила за тысячу рублей на деньги, которые дочь подарила ей на день рождения.Сама победительница рассказала, что дочь в качестве подарка оплатила два билета моментальной лотереи. Первый выигрыша не принес, но второй оказался счастливым. Сперва Елена не поверила, что выиграла 120 миллионов, и подумала, что это шутка, которую устроила ей дочь — студентка колледжа культуры и искусств.Елена живет вместе с младшей дочерью и мужем. У них десять кошек и четыре собаки, которых она когда-то спасла. Она работает биологом в бактериологическом центре, а также участвует в деятельности общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" и помогает городскому детскому интернату. Часть выигранных денег женщина намерена потратить на помощь детям из интерната. По ее словам, ее стремление помогать другим и притянуло лотерейную удачу.Кроме того, Елена исполнит свою мечту — отправится в путешествие на Камчатку.
https://ria.ru/20250818/lotereya-2035981450.html
https://ria.ru/20250808/lotereya-2034078352.html
орловская область
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001751463_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d7e5b8c73f1b344cb3ad7cb13b293710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, камчатка, столото
Орловская область, Камчатка, Столото
Жительница Орловской области выиграла в лотерее 120 миллионов рублей

Россиянка выиграла рекордные 120 миллионов рублей на подаренные дочерью деньги

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Жительница Орловской области выиграла рекордные для российских моментальных лотерей 120 миллионов рублей, купив билет на подаренные дочерью деньги, рассказали РИА Новости в "Столото".
"Крупно повезло жительнице Орловской области Елене Ф.* (по просьбе победительницы ее настоящее имя не публикуется) — она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей", — сообщила пресс-служба распространителя лотерей.
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Жительница Чувашии выиграла 33 миллиона рублей в лотерее "Мечталлион"
18 августа, 08:10
Там пояснили, что билет новой серии, посвященной главной лотерее страны — "Русскому лото", женщина купила за тысячу рублей на деньги, которые дочь подарила ей на день рождения.
Сама победительница рассказала, что дочь в качестве подарка оплатила два билета моментальной лотереи. Первый выигрыша не принес, но второй оказался счастливым. Сперва Елена не поверила, что выиграла 120 миллионов, и подумала, что это шутка, которую устроила ей дочь — студентка колледжа культуры и искусств.
Елена живет вместе с младшей дочерью и мужем. У них десять кошек и четыре собаки, которых она когда-то спасла. Она работает биологом в бактериологическом центре, а также участвует в деятельности общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" и помогает городскому детскому интернату.
Часть выигранных денег женщина намерена потратить на помощь детям из интерната. По ее словам, ее стремление помогать другим и притянуло лотерейную удачу.
Кроме того, Елена исполнит свою мечту — отправится в путешествие на Камчатку.
Розыгрыш лотереи - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Жительница Петербурга рассказала, как выиграла 72 миллиона рублей в лотерею
8 августа, 09:26
 
Орловская областьКамчаткаСтолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала