https://ria.ru/20250829/lipetsk-2038317287.html
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке - РИА Новости, 29.08.2025
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке
Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:45:00+03:00
2025-08-29T13:45:00+03:00
2025-08-29T13:55:00+03:00
липецкая область
липецк
липецкая область
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038316145_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_12b44612c90950af4281d4a390b45067.jpg
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам главы региона, мероприятие объединило представителей 51 субъекта России – глав муниципальных образований и приглашенных экспертов. Ключевым событием дня стала стратегическая сессия "Цифровой муниципалитет – образ будущего", в ходе которой команды определили наиболее эффективные и востребованные инструменты для управления. Артамонов отметил, что проект ВАРМСУ направлен на консолидацию муниципального сообщества России и инициативное развитие местного самоуправления. Подготовку мероприятий осуществляет академия городских технологий "Среда". По мнению губернатора, цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления. "Речь идет о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащенные современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи", – отметил Артамонов. Губернатор региона подчеркнул, что Липецкая область уже достигла результатов в цифровизации: в регионе внедрили систему видеоаналитики, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки ИТ-специалистов. "Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов. Наша цель – совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление – более прозрачным и технологичным", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html
https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html
липецк
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038316145_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_27001df30c3cfd3e008262acc0927016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке
Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" прошла в Липецке
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы региона, мероприятие объединило представителей 51 субъекта России – глав муниципальных образований и приглашенных экспертов. Ключевым событием дня стала стратегическая сессия "Цифровой муниципалитет – образ будущего", в ходе которой команды определили наиболее эффективные и востребованные инструменты для управления.
Артамонов отметил, что проект ВАРМСУ направлен на консолидацию муниципального сообщества России и инициативное развитие местного самоуправления. Подготовку мероприятий осуществляет академия городских технологий "Среда".
По мнению губернатора, цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления.
"Речь идет о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащенные современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи", – отметил Артамонов.
Губернатор региона подчеркнул, что Липецкая область уже достигла результатов в цифровизации: в регионе внедрили систему видеоаналитики, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки ИТ-специалистов.
"Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов. Наша цель – совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление – более прозрачным и технологичным", – сказал Артамонов.