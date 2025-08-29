https://ria.ru/20250829/lipetsk-2038317287.html

Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке

Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке - РИА Новости, 29.08.2025

Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке

Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией... РИА Новости, 29.08.2025

ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам главы региона, мероприятие объединило представителей 51 субъекта России – глав муниципальных образований и приглашенных экспертов. Ключевым событием дня стала стратегическая сессия "Цифровой муниципалитет – образ будущего", в ходе которой команды определили наиболее эффективные и востребованные инструменты для управления. Артамонов отметил, что проект ВАРМСУ направлен на консолидацию муниципального сообщества России и инициативное развитие местного самоуправления. Подготовку мероприятий осуществляет академия городских технологий "Среда". По мнению губернатора, цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления. "Речь идет о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащенные современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи", – отметил Артамонов. Губернатор региона подчеркнул, что Липецкая область уже достигла результатов в цифровизации: в регионе внедрили систему видеоаналитики, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки ИТ-специалистов. "Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов. Наша цель – совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление – более прозрачным и технологичным", – сказал Артамонов.

