Рейтинг@Mail.ru
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:45 29.08.2025 (обновлено: 13:55 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/lipetsk-2038317287.html
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке - РИА Новости, 29.08.2025
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке
Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:45:00+03:00
2025-08-29T13:55:00+03:00
липецкая область
липецк
липецкая область
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038316145_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_12b44612c90950af4281d4a390b45067.jpg
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам главы региона, мероприятие объединило представителей 51 субъекта России – глав муниципальных образований и приглашенных экспертов. Ключевым событием дня стала стратегическая сессия "Цифровой муниципалитет – образ будущего", в ходе которой команды определили наиболее эффективные и востребованные инструменты для управления. Артамонов отметил, что проект ВАРМСУ направлен на консолидацию муниципального сообщества России и инициативное развитие местного самоуправления. Подготовку мероприятий осуществляет академия городских технологий "Среда". По мнению губернатора, цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления. "Речь идет о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащенные современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи", – отметил Артамонов. Губернатор региона подчеркнул, что Липецкая область уже достигла результатов в цифровизации: в регионе внедрили систему видеоаналитики, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки ИТ-специалистов. "Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов. Наша цель – совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление – более прозрачным и технологичным", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html
https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html
липецк
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038316145_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_27001df30c3cfd3e008262acc0927016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Цифровую трансформацию муниципалитетов обсудили в Липецке

Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" прошла в Липецке

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Конференция "Цифровая трансформация муниципалитета" состоялась в Липецке в рамках проекта "Муниципальный диалог", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы региона, мероприятие объединило представителей 51 субъекта России – глав муниципальных образований и приглашенных экспертов. Ключевым событием дня стала стратегическая сессия "Цифровой муниципалитет – образ будущего", в ходе которой команды определили наиболее эффективные и востребованные инструменты для управления.
Артамонов отметил, что проект ВАРМСУ направлен на консолидацию муниципального сообщества России и инициативное развитие местного самоуправления. Подготовку мероприятий осуществляет академия городских технологий "Среда".
По мнению губернатора, цифровая трансформация – это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Образовательный IT-проект стартовал в Липецкой области
19 ноября 2024, 13:27
"Речь идет о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащенные современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи", – отметил Артамонов.
Губернатор региона подчеркнул, что Липецкая область уже достигла результатов в цифровизации: в регионе внедрили систему видеоаналитики, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки ИТ-специалистов.
"Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов. Наша цель – совместно разработать решения, которые сделают жизнь в муниципалитетах комфортнее, а управление – более прозрачным и технологичным", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам
4 апреля, 13:31
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала