https://ria.ru/20250829/liksutov-2038306685.html

Ликсутов: производство машин и оборудования выросло на 7,9% в Москве

Ликсутов: производство машин и оборудования выросло на 7,9% в Москве - РИА Новости, 29.08.2025

Ликсутов: производство машин и оборудования выросло на 7,9% в Москве

Московские компании нарастили выпуск машин и оборудования, за первые шесть месяцев 2025 года производство увеличилось на 7,9% по сравнению со схожим периодом... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:13:00+03:00

2025-08-29T13:13:00+03:00

2025-08-29T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

поддержка бизнеса

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038306531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae4309fa43e0d56f5a36ee114ff9176.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Московские компании нарастили выпуск машин и оборудования, за первые шесть месяцев 2025 года производство увеличилось на 7,9% по сравнению со схожим периодом 2024 года, рассказал заместитель столичного градоначальника в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно развивает машиностроительный комплекс. Благодаря поддержке города компании выпускают изделия, востребованные в энергетике, медицине, автомобильной, аэрокосмической и других отраслях промышленности. Так, в период с января по июнь 2025 года производство машин и оборудования выросло на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На данный момент столичные компании могут воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки, среди которых – программа льготного инвестиционного кредитования, офсетные контракты и другие инструменты. Благодаря им предприятия наращивают собственные производственные мощности, отметили в пресс-службе департамента."В Москве работает более 260 предприятий машиностроительного сектора. Компании модернизируют производство, расширяют ассортимент, а также внедряют инновационные решения, что позволяет удовлетворять растущий спрос на продукцию. Создаваемые в городе изделия успешно конкурируют с зарубежными аналогами и завоевывают популярность на внутреннем и внешнем рынках", – сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, компания "САГА Технологии" расположила производство в особой экономической зоне "Технополис Москва". Она производит автоматизированные устройства самообслуживания – банкоматы, зарядные станции для электромобилей, промышленных и учебных роботов-манипуляторов, конвейеры и многое другое.На данный момент компания модернизирует производство и увеличивает площади для того, чтобы оптимизировать рабочие процессы, уменьшить затраты и повысить производительность. На территории предприятия появились новые лазерные станки, дополнительные фрезерные обрабатывающие центры с числовым программным управлением, линии полимерной окраски и камеры полимеризации для покрасочно-сушильной линии.По словам коммерческого директора компании Оксаны Калашниковой, модернизация производства является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. Сотрудники компании детально продумали схему устройства производства для того, чтобы была возможность принимать еще больше заказов и активно расширяться.В свою очередь, столичный завод "Траяна" выпускает конвейеры разных типов: ленточные, роликовые, пластинчатые, модульные и другие. Также она производит отдельные комплектующие для конвейеров и оборудование для склада. Сейчас компания осваивает новые площади, закупает новое оборудование и внедряет современные технологии. С января по июнь 2025 года производительность предприятия выросла на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года.Предприятие "БИВЕРТЕХ" выпускает фрезерные центры для высокопроизводительной обработки металлов, пластмасс и сплавов. Компания разрабатывает станки с числовым программным управлением для тестового и массового производства. На предприятии организовано производство полного цикла. Также инженеры компании сами создают гидравлические и пневматические механизмы.Ранее Ликсутов рассказал, что на территории Карачаровского механического завода планируют возвести испытательную башню для лифтового оборудования.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов