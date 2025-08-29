https://ria.ru/20250829/lidery-2038378542.html
Ушаков рассказал о программе саммита ШОС в Китае
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Китае примут решение о предоставлении статуса партнера организации Лаосу, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине. "Ожидается, что будет принято одно конкретное решение о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу", - сказал Ушаков на брифинге в пятницу. Он напомнил, что летом кандидатура Лаоса была одобрена главами МИД ШОС.
