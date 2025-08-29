Ушаков: лидеры ШОС примут заявление по подвигу народов, победивших фашизм
Ушаков: лидеры ШОС воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации в Китае примут специальное совместное заявление, в котором воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что во время предстоящего визита главы России Владимира Путина в Китай, в том числе на саммите ШОС, особое внимание будет уделяться теме 80-летия окончания Второй мировой войны и образования ООН.
"На саммите ШОС будет принято специальное совместное заявление, где лидеры воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и мирному развитию", - сказал Ушаков.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Ушаков ранее сообщил, что Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.