Ушаков: лидеры ШОС примут заявление по подвигу народов, победивших фашизм - РИА Новости, 29.08.2025
17:27 29.08.2025 (обновлено: 17:28 29.08.2025)
Ушаков: лидеры ШОС примут заявление по подвигу народов, победивших фашизм
в мире
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
шос
оон
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации в Китае примут специальное совместное заявление, в котором воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что во время предстоящего визита главы России Владимира Путина в Китай, в том числе на саммите ШОС, особое внимание будет уделяться теме 80-летия окончания Второй мировой войны и образования ООН. "На саммите ШОС будет принято специальное совместное заявление, где лидеры воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и мирному развитию", - сказал Ушаков. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ушаков ранее сообщил, что Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
в мире, китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, шос, оон
В мире, Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, ООН
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите организации в Китае примут специальное совместное заявление, в котором воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что во время предстоящего визита главы России Владимира Путина в Китай, в том числе на саммите ШОС, особое внимание будет уделяться теме 80-летия окончания Второй мировой войны и образования ООН.
"На саммите ШОС будет принято специальное совместное заявление, где лидеры воздадут дань уважения подвигу народов, победивших фашизм, нацизм и милитаризм, и подтвердят приверженность стран ШОС миру и мирному развитию", - сказал Ушаков.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Ушаков ранее сообщил, что Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Ушаков назвал темы предстоящего саммита ШОС в Китае
