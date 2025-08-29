https://ria.ru/20250829/lesli-2038345572.html

Защита блогера Алекса Лесли обжаловала заочный арест

2025-08-29T15:25:00+03:00

происшествия

россия

москва

александр кириллов ("алекс лесли")

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026486675_0:151:735:564_1920x0_80_0_0_c6c4a977ca3eabd2e10fa04e240c5021.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Защита блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на его арест по обвинению в склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. Во вторник суд заочно арестовал блогера, срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

россия

москва

2025

происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)