Защита блогера Алекса Лесли обжаловала заочный арест
Суд в столице привлек к административной ответственности ещё одного последователя блогера Алекса Лесли
Суд в столице привлек к административной ответственности ещё одного последователя блогера Алекса Лесли. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Защита блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на его арест по обвинению в склонении к изнасилованию, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
Во вторник суд заочно арестовал блогера, срок ареста установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Алекса Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.