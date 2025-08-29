https://ria.ru/20250829/kuban-2038388762.html

Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок

Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок - РИА Новости, 29.08.2025

Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 ноября завершить озеленение благоустроенных в 2025 году территорий, об этом он заявил на... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:57:00+03:00

2025-08-29T17:57:00+03:00

2025-08-29T17:57:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 ноября завершить озеленение благоустроенных в 2025 году территорий, об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что соответствующее поручение глава края дал при обсуждении реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" со своими заместителями, министрами и главами муниципалитетов. "Благодаря решению президента России о реализации национальных проектов, Краснодарский край получил уникальную возможность поменять к лучшему облик наших городов и станиц, побережья, создать комфортную инфраструктуру для жизни. И важно максимально ее использовать… Главы районов и профильные ведомства должны понимать, как сейчас обстоит ситуация и где на местах необходимо ускориться. При этом завершить озеленение нужно до 1 ноября. Жители очень ждут обновленные парки и скверы, и мы обязаны уложиться в сроки", - подчеркнул Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба. Как отмечено, главы городов и районов заверили губернатора, что подрядчики нарастят количество людей на объектах, ликвидируют возможные незначительные отставания от графиков и завершат все работы в срок. Среди возможных причин отставаний на совещании назвали внесение изменений в проекты в процессе благоустройства. Как сообщил вице-губернатор Евгений Пергун, их принимают в том числе по предложениям общественников. "Мы вкладываем большие деньги, прежде всего, в улучшение качества жизни… Во время работ нужно сохранять существующие взрослые деревья, поддерживать чистоту и порядок, отбирать добросовестных подрядчиков, при необходимости – заставлять их выполнять гарантийные обязательства", - сказал Кондратьев на совещании. При этом, как сообщается, в ряде муниципалитетов благоустройство территорий находится на завершающей стадии. Об этом доложил на совещании врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Уже сейчас превышает 80 процентов готовность объектов в Ленинградском муниципальном округе, а также Белореченском, Выселковском, Динском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах", – сообщил Шапошник, его цитирует пресс-служба.

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия, вениамин кондратьев