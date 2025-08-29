Рейтинг@Mail.ru
Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:57 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/kuban-2038388762.html
Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок
Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок - РИА Новости, 29.08.2025
Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 ноября завершить озеленение благоустроенных в 2025 году территорий, об этом он заявил на... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:57:00+03:00
2025-08-29T17:57:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg
КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 ноября завершить озеленение благоустроенных в 2025 году территорий, об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что соответствующее поручение глава края дал при обсуждении реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" со своими заместителями, министрами и главами муниципалитетов. "Благодаря решению президента России о реализации национальных проектов, Краснодарский край получил уникальную возможность поменять к лучшему облик наших городов и станиц, побережья, создать комфортную инфраструктуру для жизни. И важно максимально ее использовать… Главы районов и профильные ведомства должны понимать, как сейчас обстоит ситуация и где на местах необходимо ускориться. При этом завершить озеленение нужно до 1 ноября. Жители очень ждут обновленные парки и скверы, и мы обязаны уложиться в сроки", - подчеркнул Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба. Как отмечено, главы городов и районов заверили губернатора, что подрядчики нарастят количество людей на объектах, ликвидируют возможные незначительные отставания от графиков и завершат все работы в срок. Среди возможных причин отставаний на совещании назвали внесение изменений в проекты в процессе благоустройства. Как сообщил вице-губернатор Евгений Пергун, их принимают в том числе по предложениям общественников. "Мы вкладываем большие деньги, прежде всего, в улучшение качества жизни… Во время работ нужно сохранять существующие взрослые деревья, поддерживать чистоту и порядок, отбирать добросовестных подрядчиков, при необходимости – заставлять их выполнять гарантийные обязательства", - сказал Кондратьев на совещании. При этом, как сообщается, в ряде муниципалитетов благоустройство территорий находится на завершающей стадии. Об этом доложил на совещании врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Уже сейчас превышает 80 процентов готовность объектов в Ленинградском муниципальном округе, а также Белореченском, Выселковском, Динском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах", – сообщил Шапошник, его цитирует пресс-служба.
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b427718645c21cba0179cf0d73bb8a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев

Глава Кубани поручил завершить озеленение благоустроенных территорий в срок

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до 1 ноября завершить озеленение благоустроенных в 2025 году территорий, об этом он заявил на заседании межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что соответствующее поручение глава края дал при обсуждении реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" со своими заместителями, министрами и главами муниципалитетов.
"Благодаря решению президента России о реализации национальных проектов, Краснодарский край получил уникальную возможность поменять к лучшему облик наших городов и станиц, побережья, создать комфортную инфраструктуру для жизни. И важно максимально ее использовать… Главы районов и профильные ведомства должны понимать, как сейчас обстоит ситуация и где на местах необходимо ускориться. При этом завершить озеленение нужно до 1 ноября. Жители очень ждут обновленные парки и скверы, и мы обязаны уложиться в сроки", - подчеркнул Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба.
Как отмечено, главы городов и районов заверили губернатора, что подрядчики нарастят количество людей на объектах, ликвидируют возможные незначительные отставания от графиков и завершат все работы в срок.
Среди возможных причин отставаний на совещании назвали внесение изменений в проекты в процессе благоустройства. Как сообщил вице-губернатор Евгений Пергун, их принимают в том числе по предложениям общественников.
"Мы вкладываем большие деньги, прежде всего, в улучшение качества жизни… Во время работ нужно сохранять существующие взрослые деревья, поддерживать чистоту и порядок, отбирать добросовестных подрядчиков, при необходимости – заставлять их выполнять гарантийные обязательства", - сказал Кондратьев на совещании.
При этом, как сообщается, в ряде муниципалитетов благоустройство территорий находится на завершающей стадии. Об этом доложил на совещании врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Уже сейчас превышает 80 процентов готовность объектов в Ленинградском муниципальном округе, а также Белореченском, Выселковском, Динском, Кореновском, Крыловском, Отрадненском, Павловском и Темрюкском районах", – сообщил Шапошник, его цитирует пресс-служба.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала