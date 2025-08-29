Рейтинг@Mail.ru
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
29.08.2025
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи - РИА Новости, 29.08.2025
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор... РИА Новости, 29.08.2025
музейные маршруты россии
родион щедрин
кристина трубинова
майя плисецкая
культура
театральный музей имени бахрушина
музыка
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.&quot;Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин - символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером — композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре&quot;, - написала она в своем Telegram-канале.Она отметила, что Щедрин показал, что русская музыкальная школа — это ценность планетарного масштаба, и что именно в музыке раскрывается подлинная душа народа.Для Бахрушинского музея он был не только великим творцом, но и близким другом, подчеркнула Трубинова.В феврале 2022 года Щедрин передал в дар музею свою квартиру, где вместе с Майей Плисецкой они прожили многие годы. Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни.&quot;Мы дорожим памятью о сотрудничестве с Родионом Константиновичем и считаем своим долгом сохранить и сберечь всё, что связано с его именем&quot;, - заключила директор музея.В музее добавили, что композитор поддерживал постоянные контакты с Бахрушинским музеем и лично с директором.
родион щедрин, кристина трубинова, майя плисецкая, культура, театральный музей имени бахрушина, музыка
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи

Директор Бахрушинского музея назвала Щедрина символом музыкального величия эпохи

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
«

"Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин - символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером — композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре", - написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Щедрин показал, что русская музыкальная школа — это ценность планетарного масштаба, и что именно в музыке раскрывается подлинная душа народа.
Для Бахрушинского музея он был не только великим творцом, но и близким другом, подчеркнула Трубинова.
В феврале 2022 года Щедрин передал в дар музею свою квартиру, где вместе с Майей Плисецкой они прожили многие годы. Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни.
«

"Мы дорожим памятью о сотрудничестве с Родионом Константиновичем и считаем своим долгом сохранить и сберечь всё, что связано с его именем", - заключила директор музея.

В музее добавили, что композитор поддерживал постоянные контакты с Бахрушинским музеем и лично с директором.
Музейные маршруты России, Родион Щедрин, Кристина Трубинова, Майя Плисецкая, Культура, Театральный музей имени Бахрушина, Музыка
 
 
