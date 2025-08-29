https://ria.ru/20250829/kristina-2038323153.html

Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи

Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи - РИА Новости, 29.08.2025

Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи

Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:20:00+03:00

2025-08-29T14:20:00+03:00

2025-08-29T14:49:00+03:00

музейные маршруты россии

родион щедрин

кристина трубинова

майя плисецкая

культура

театральный музей имени бахрушина

музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038314573_0:400:2881:2021_1920x0_80_0_0_2f0405d56f229f64cd000198ab4311f5.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова."Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин - символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером — композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре", - написала она в своем Telegram-канале.Она отметила, что Щедрин показал, что русская музыкальная школа — это ценность планетарного масштаба, и что именно в музыке раскрывается подлинная душа народа.Для Бахрушинского музея он был не только великим творцом, но и близким другом, подчеркнула Трубинова.В феврале 2022 года Щедрин передал в дар музею свою квартиру, где вместе с Майей Плисецкой они прожили многие годы. Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни."Мы дорожим памятью о сотрудничестве с Родионом Константиновичем и считаем своим долгом сохранить и сберечь всё, что связано с его именем", - заключила директор музея.В музее добавили, что композитор поддерживал постоянные контакты с Бахрушинским музеем и лично с директором.

https://ria.ru/20220726/plisetskaya-1805116487.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

родион щедрин, кристина трубинова, майя плисецкая, культура, театральный музей имени бахрушина, музыка