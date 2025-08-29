https://ria.ru/20250829/kristina-2038323153.html
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.
2025-08-29
2025-08-29T14:20:00+03:00
2025-08-29T14:49:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин был голосом русской музыкальной традиции и символом музыкального величия страны, заявила директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова."Ушёл из жизни Родион Константинович Щедрин - символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером — композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре", - написала она в своем Telegram-канале.Она отметила, что Щедрин показал, что русская музыкальная школа — это ценность планетарного масштаба, и что именно в музыке раскрывается подлинная душа народа.Для Бахрушинского музея он был не только великим творцом, но и близким другом, подчеркнула Трубинова.В феврале 2022 года Щедрин передал в дар музею свою квартиру, где вместе с Майей Плисецкой они прожили многие годы. Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни."Мы дорожим памятью о сотрудничестве с Родионом Константиновичем и считаем своим долгом сохранить и сберечь всё, что связано с его именем", - заключила директор музея.В музее добавили, что композитор поддерживал постоянные контакты с Бахрушинским музеем и лично с директором.
Кристина Трубинова: Родион Щедрин стал символом музыкального величия эпохи
