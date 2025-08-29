Рейтинг@Mail.ru
06:16 29.08.2025
Звезда "Папиных дочек" не платит по кредитам
Звезда "Папиных дочек" не платит по кредитам
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", должен более 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, приставы из Тверской области возбудили на Казакова 10 исполнительных производств в 2022-2024 годах. Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитам, три из которых были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника, сведения о его финансах и активах. Однако по двум другим производствам Казаков накопил более 1,3 миллиона рублей долгов по кредитным платежам и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора. Кроме того, за 2023 год на Казакова было возбуждено четыре производства по исполнительным листам, выданным Заволжским районным судом Твери, общая сумма долга превышает 426 тысяч рублей, а сумма исполнительных сборов достигает почти 10 тысяч рублей. Еще на актера в июне 2023 года было возбуждено производство о взыскании госпошлины, присужденной судом. Однако спустя три месяца, в сентябре того же года, производство было прекращено - приставы не нашли должника или его финансы.
тверь, михаил казаков
Шоубиз, Тверь, Михаил Казаков
© Киноконстанта (2007)Кадр из сериала "Папины дочки"
Кадр из сериала "Папины дочки". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Актер Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале "Папины дочки", должен более 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, приставы из Тверской области возбудили на Казакова 10 исполнительных производств в 2022-2024 годах. Пять из них касаются взыскания задолженности по кредитам, три из которых были прекращены из-за того, что приставы не смогли установить местонахождение должника, сведения о его финансах и активах. Однако по двум другим производствам Казаков накопил более 1,3 миллиона рублей долгов по кредитным платежам и 94,8 тысячи рублей исполнительского сбора.
Кроме того, за 2023 год на Казакова было возбуждено четыре производства по исполнительным листам, выданным Заволжским районным судом Твери, общая сумма долга превышает 426 тысяч рублей, а сумма исполнительных сборов достигает почти 10 тысяч рублей.
Еще на актера в июне 2023 года было возбуждено производство о взыскании госпошлины, присужденной судом. Однако спустя три месяца, в сентябре того же года, производство было прекращено - приставы не нашли должника или его финансы.
