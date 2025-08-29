https://ria.ru/20250829/konjuhi-2038232182.html

Российские пилоты побили рекорд высоты полета на тепловом аэростате

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро", достигнув 10 678 метров. Ранее национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров в Ставропольском крае. "В 7.11 по Барнаулу (3.11 мск - ред.) через 76 минут после старта Федор Конюхов и Иван Меняйло достигли 10678 метров и побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро", - говорится в сообщении в Telegram-канале Конюхова. Отмечается, что предыдущий национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров в Ставропольском крае. "Таким образом, экипаж Конюхов-Меняйло превысили это достижение на 412 метров или 4,01%, что соответствует правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) для официальной регистрации нового рекорда в воздухоплавании", - говорится в сообщении. Конюхов и Меняйло взлетели из пригорода Алейска в Алтайском крае в 5.55 по местному времени (1.55 мск), в течение первых 40 минут пилоты поднялись на высоту 6 886 метров над уровнем моря. В 7.10 по местному времени (3.10 мск) рекордсмены вышли на рубеж 10 тысяч метров и переключили кислородное оборудование на высотный режим, температура окружающего воздуха опустилась до минус 46 градусов. Шар "ФосАгро" - на сегодняшний день самый большой по объему оболочки, когда-либо созданный в РФ (12 тысяч кубических метров). На нем в марте 2023 года Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд по дальности полета на тепловом аэростате, пролетев 2 540 километров по маршруту из Кировска Мурманской области в село Хатанга Красноярского края.

