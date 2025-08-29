Рейтинг@Mail.ru
Более 70 учителей наградили на конференции в подмосковных Химках - РИА Новости, 29.08.2025
13:40 29.08.2025
Более 70 учителей наградили на конференции в подмосковных Химках
Более 70 учителей наградили на конференции в подмосковных Химках - РИА Новости, 29.08.2025
Более 70 учителей наградили на конференции в подмосковных Химках
В Химках провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, на которой были награждены более 70 учителей, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Химках провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, на которой были награждены более 70 учителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В актовом зале школы "Лига первых" собрались более 200 участников, чтобы подвести итоги прошлого учебного года и построить планы на следующий. Глава Химок Елена Землякова, депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и депутат Совета депутатов Химок Руслан Шаипов вручили награды лучшим педагогам города за многолетнюю работу, победы в конкурсах и успехи в воспитании детей. Отметили и молодых специалистов. "На августовской конференции педагогических работников мы отметили лучших представителей профессии, выразили признание и уважение тем, кто вносит значительный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения", — подчеркнула Землякова. Среди награжденных — учитель физической культуры школы "Триумф" Лариса Марусяк, которая получила особый знак "Отличник просвещения" от министерства просвещения России. Также наградили педагогов, выпускники которых получили 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена. По результатам учебного года школа "Триумф", Химкинский лицей, а также лицеи №№10 и 15 вошли в рейтинг лучших школ страны. По итогам 2024/2025 учебного года в Химках более 250 учеников получили аттестаты особого образца с золотыми и серебряными медалями, а 27 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. В новом учебном году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей. Первый раз в школу пойдут более трех тысяч первоклассников.
Более 70 учителей наградили на конференции в подмосковных Химках

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Химках провели ежегодную августовскую педагогическую конференцию, на которой были награждены более 70 учителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В актовом зале школы "Лига первых" собрались более 200 участников, чтобы подвести итоги прошлого учебного года и построить планы на следующий.
Глава Химок Елена Землякова, депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и депутат Совета депутатов Химок Руслан Шаипов вручили награды лучшим педагогам города за многолетнюю работу, победы в конкурсах и успехи в воспитании детей. Отметили и молодых специалистов.
"На августовской конференции педагогических работников мы отметили лучших представителей профессии, выразили признание и уважение тем, кто вносит значительный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения", — подчеркнула Землякова.
Среди награжденных — учитель физической культуры школы "Триумф" Лариса Марусяк, которая получила особый знак "Отличник просвещения" от министерства просвещения России.
Также наградили педагогов, выпускники которых получили 100 баллов по результатам Единого государственного экзамена.
По результатам учебного года школа "Триумф", Химкинский лицей, а также лицеи №№10 и 15 вошли в рейтинг лучших школ страны. По итогам 2024/2025 учебного года в Химках более 250 учеников получили аттестаты особого образца с золотыми и серебряными медалями, а 27 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.
В новом учебном году в образовательных учреждениях Химок будут учиться более 50 тысяч детей. Первый раз в школу пойдут более трех тысяч первоклассников.
 
