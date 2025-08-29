https://ria.ru/20250829/kompanii-2038360340.html
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем производства сливочного масла и масляных паст в Подмосковье составил около 6 тысяч тонн за семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За 2024 год компании Подмосковья всего произвели 10,9 тысячи тонн продукта. В пресс-службе отметили, что в регионе для местных производителей масла действуют специальные меры поддержки. Представители отрасли могут ознакомиться с ними на сайте "Мой АПК". Ранее в пресс-службе областного Минсельхоза сообщили, что в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм до 2030 года, общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50 миллиардов рублей.
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье
