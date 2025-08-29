Рейтинг@Mail.ru
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:39 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/kompanii-2038360340.html
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2025
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье
Объем производства сливочного масла и масляных паст в Подмосковье составил около 6 тысяч тонн за семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:39:00+03:00
2025-08-29T16:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af43148dbbe00d3bcd30e7947292824a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем производства сливочного масла и масляных паст в Подмосковье составил около 6 тысяч тонн за семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За 2024 год компании Подмосковья всего произвели 10,9 тысячи тонн продукта. В пресс-службе отметили, что в регионе для местных производителей масла действуют специальные меры поддержки. Представители отрасли могут ознакомиться с ними на сайте "Мой АПК". Ранее в пресс-службе областного Минсельхоза сообщили, что в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм до 2030 года, общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241112/chay-1983280654.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed197f7311bb148104d4ac1ff36bcf04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Твой бизнес – новости
Порядка 6 тысяч тонн сливочного масла и паст произвели в Подмосковье

Подмосковные компании выпустили около 6 тысяч тонн сливочного масла и паст

© iStock.com / FabrikaCrСливочное масло
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© iStock.com / FabrikaCr
Сливочное масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Объем производства сливочного масла и масляных паст в Подмосковье составил около 6 тысяч тонн за семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За 2024 год компании Подмосковья всего произвели 10,9 тысячи тонн продукта. В пресс-службе отметили, что в регионе для местных производителей масла действуют специальные меры поддержки. Представители отрасли могут ознакомиться с ними на сайте "Мой АПК".
Ранее в пресс-службе областного Минсельхоза сообщили, что в Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм до 2030 года, общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50 миллиардов рублей.
Чайные листья - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Около 25 тысяч тонн чая изготовили предприятия Подмосковья
12 ноября 2024, 13:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Твой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала