https://ria.ru/20250829/kompanii-2038232039.html
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол
Китайские компании не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:03:00+03:00
2025-08-29T06:03:00+03:00
2025-08-29T06:04:00+03:00
россия
китай
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6c188ca6cc4e11e968083e94cf8c2eee.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китайские компании не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Речи об отказе от сотрудничества с Россией здесь никогда не шло и не идет. Напротив, мы четко видим готовность партнеров продолжать совместную работу", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли массовый отказ китайских компаний от сотрудничества с Россией на фоне санкционного давления Запада.
https://ria.ru/20250829/morgulov-2038230866.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912811984_125:0:2792:2000_1920x0_80_0_0_2d635f2ada733d4cca40c455957827b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, игорь моргулов
Россия, Китай, Игорь Моргулов
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол
Моргулов: компании Китая не собираются отказываться от сотрудничества с Россией