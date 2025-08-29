Рейтинг@Mail.ru
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
06:03 29.08.2025 (обновлено: 06:04 29.08.2025)
Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол
Китайские компании не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китайские компании не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Речи об отказе от сотрудничества с Россией здесь никогда не шло и не идет. Напротив, мы четко видим готовность партнеров продолжать совместную работу", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли массовый отказ китайских компаний от сотрудничества с Россией на фоне санкционного давления Запада.
россия, китай, игорь моргулов
Россия, Китай, Игорь Моргулов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китайские компании не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Речи об отказе от сотрудничества с Россией здесь никогда не шло и не идет. Напротив, мы четко видим готовность партнеров продолжать совместную работу", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли массовый отказ китайских компаний от сотрудничества с Россией на фоне санкционного давления Запада.
РоссияКитайИгорь Моргулов
 
 
