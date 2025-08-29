https://ria.ru/20250829/kompanii-2038232039.html

Компании КНР не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил посол

россия

китай

игорь моргулов

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китайские компании не собираются отказываться от сотрудничества с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Речи об отказе от сотрудничества с Россией здесь никогда не шло и не идет. Напротив, мы четко видим готовность партнеров продолжать совместную работу", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли массовый отказ китайских компаний от сотрудничества с Россией на фоне санкционного давления Запада.

россия, китай, игорь моргулов